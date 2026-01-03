Aparece audio de Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “Se van a arrepentir”

Este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se llevó a cabo una operación militar y se dio la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro. Ante esta situación, se conoció un audio atribuido a Diosdado Cabello, en donde habla de los bombardeos contra este país.

El anuncio fue hecho directamente por Trump a través de sus canales oficiales, donde afirmó que se trató de un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses. De acuerdo con su versión, durante esta operación también habría sido detenida la esposa de Maduro, Cilia Flores, y ambos habrían sido trasladados fuera de Venezuela. Ante esto se conoció el pronunciamiento de la mano derecha del regimen sobre esta situación.

Inicialmente, se conoció un audio donde Cabello afirma que se encuentra a salvo y califica como falsa las información que comenzó a circular en redes sociales sobre una presunta acción contra él, así mismo, el alto funcionario anunció movilizaciones en la calle, pese a que no se refiere específicamente a la captura de Nicolás Maduro.

“Vamos a la calle todos los estados, vamos a movilizar a nuestra gente. Bueno, estas ratas atacaron, pero se van a arrepentir toda su vida de lo que hicieron. Vamos a reordenar dónde fueron los ataques [sic]”, se escucha en el audio.



¿Qué dijo Diosdado Cabello tras la captura de Nicolás Maduro?

Horas más tarde, Cabello apareció en un video portando un chaleco antibalas y flanqueado por militares, después de las explosiones en diferentes zonas de este país. Donde invitó a la calma a sus seguidores y aseguró que las fuerzas oficiales estaban desplegadas para enfrentar esta situación.

“Esperamos que el mundo se pronuncie o van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios donde habitan civiles, ¿van a hacer cómplices?“, aseveró la mano derecha de Maduro.

De igual forma, el régimen de este país convocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz del ataque militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

“Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE. UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”, dijo en Telegram el canciller venezolano, Yvan Gil. Mientras que Delcy Rodríguez, dijo este sábado desconocer el paradero de Nicolás Maduro y exigio una prueba de vida tras el ataque de Estados Unidos.

