Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
SALARIO MÍNIMO EN EMPRESAS
CASO ZULMA GUZMÁN
NOVIA DE RICHARD RÍOS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Aparece audio de Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “Se van a arrepentir”

Aparece audio de Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “Se van a arrepentir”

La mano derecha del líder venezolano se pronunció tras la incursión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

Aparece audio de Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “Se van a arrepentir”
Aparece audio de Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “Se van a arrepentir”
Foto: pantallazo tomado de Caracol Televisión
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

Este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se llevó a cabo una operación militar y se dio la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro. Ante esta situación, se conoció un audio atribuido a Diosdado Cabello, en donde habla de los bombardeos contra este país.

El anuncio fue hecho directamente por Trump a través de sus canales oficiales, donde afirmó que se trató de un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses. De acuerdo con su versión, durante esta operación también habría sido detenida la esposa de Maduro, Cilia Flores, y ambos habrían sido trasladados fuera de Venezuela. Ante esto se conoció el pronunciamiento de la mano derecha del regimen sobre esta situación.

Te puede interesar

  1. Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder
    Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder

  2. bombardeo estados unidos venezuela
    Así se vivió el ataque de Estados Unidos
    Fotos tomadas de X @TomasDellElce
    Internacional

    VIDEOS: venezolanos grabaron el angustiante ataque de Estados Unidos

Inicialmente, se conoció un audio donde Cabello afirma que se encuentra a salvo y califica como falsa las información que comenzó a circular en redes sociales sobre una presunta acción contra él, así mismo, el alto funcionario anunció movilizaciones en la calle, pese a que no se refiere específicamente a la captura de Nicolás Maduro.

 “Vamos a la calle todos los estados, vamos a movilizar a nuestra gente. Bueno, estas ratas atacaron, pero se van a arrepentir toda su vida de lo que hicieron. Vamos a reordenar dónde fueron los ataques [sic]”, se escucha en el audio.

¿Qué dijo Diosdado Cabello tras la captura de Nicolás Maduro?

Horas más tarde, Cabello apareció en un video portando un chaleco antibalas y flanqueado por militares, después de las explosiones en diferentes zonas de este país. Donde invitó a la calma a sus seguidores y aseguró que las fuerzas oficiales estaban desplegadas para enfrentar esta situación.

Publicidad

Puedes leer: Gustavo Petro y su familia aparecen en Lista Clinton; ¿por qué y qué significa esto?

“Esperamos que el mundo se pronuncie o van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios donde habitan civiles, ¿van a hacer cómplices?“, aseveró la mano derecha de Maduro.

Publicidad

De igual forma, el régimen de este país convocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a raíz del ataque militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

“Ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EE. UU. en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional”, dijo en Telegram el canciller venezolano, Yvan Gil. Mientras que Delcy Rodríguez, dijo este sábado desconocer el paradero de Nicolás Maduro y exigio una prueba de vida tras el ataque de Estados Unidos.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Donald Trump

Venezuela