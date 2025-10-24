Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO: JOHN LENNON
CAÍDA DE NEQUI Y BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Gustavo Petro y su familia aparecen en Lista Clinton; ¿por qué y qué significa esto?

Gustavo Petro y su familia aparecen en Lista Clinton; ¿por qué y qué significa esto?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ejecutó una de las sanciones administrativas más severas contra el presidente colombiano Gustavo Petro.