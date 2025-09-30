Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
¿NATALIA PARÍS ES AUTISTA?
KARINA GARCÍA SOLTERA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Estados Unidos cancelará visas de colombianos por diferencias con gabinete Petro?

¿Estados Unidos cancelará visas de colombianos por diferencias con gabinete Petro?

Tras la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro por sus comentarios "incendiarios" contra el gobierno de Trump, la preocupación se cierne sobre la ciudadanía colombiana.