Detalle crucial para conseguir la VISA sin contratiempos: no te amargues el viaje

Uno de los requerimientos cruciales para realizar un viaje a Estados Unidos, es la Visa americana. Por lo cual, es importante revisar la fecha de vencimiento del pasaporte, debido a que esto podría marcar la diferencia entre un viaje sin contratiempos o una mala noticia en el aeropuerto.

Pese a que la recomendación a los viajeros es que se necesitan al menos seis meses de vigencia de la Visa para ingresar al país, sin embargo, esto es más complejo de lo que parece. Depende de la nacionalidad del viajero y del tipo de autorización con la que planee entrar. Las autoridades migratorias estadounidenses aplican reglas distintas según el origen del pasaporte y el programa que ampare la estadía.

Recordemos que aquellos que viajan con Visa de turista tipo B1/B2 con las personas de Colombia, México o Argentina, la regla de los seis meses no es obligatoria. Basta con que el documento esté válido hasta el último día de permanencia aprobado por la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).

¿Qué pasa si se lleva una Visa cerca de vencerse?

Se conoció que un funcionario migratorio podría considerar riesgoso admitir a una persona, la cual tenga la Visa cerca de vencerse, por lo cual una de las recomendaciones en estos casos es anticiparse y renovar el documento antes de hacer un viaje de esta envergadura a este territorio.

En el caso de que este documento expire durante la estancia en el territorio norteamericano, se recomienda acudir al consulado para volver a pedir el documento. Recuerde que este trámite suele requerir una cita previa y presentar la identificación, por lo que se recomienda hacer el proceso con mucho tiempo de anticipación.

Por otro lado, los viajeros de lugares que se encuentran en el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés). deben respetar la exigencia de seis meses de vigencia posterior a la fecha de entrada a Estados Unidos. Si el pasaporte vence antes, el permiso electrónico no servirá y la aerolínea puede impedir el abordaje.

Un consejo práctico es revisar la información oficial publicada por la embajada de Estados Unidos. Donde se muestran los diferentes acuerdos bilaterales que definen si cada país está sujeto o no a la regla de los seis meses, dicha lista cambia con el tiempo.

