Así puedes saber si hay una orden de alejamiento en tu contra en Colombia

En Colombia, las órdenes de alejamiento son una medida legal que busca proteger a una persona que se siente amenazada, hostigada o en riesgo por la conducta de otra. Pueden surgir en casos de violencia intrafamiliar, acoso, amenazas o conflictos graves. Sin embargo, muchos se preguntan: ¿cómo saber si tengo una orden de alejamiento en mi contra?

¿Qué es una orden de alejamiento?

Se trata de una medida de protección dictada por un juez o por una comisaría de familia que limita el contacto de una persona hacia otra. Generalmente, prohíbe acercarse a su lugar de residencia, trabajo, estudio o cualquier espacio donde la víctima frecuente. En algunos casos, también restringe llamadas, mensajes o cualquier tipo de comunicación.

Formas de saber si existe una orden en tu contra

Notificación oficial

Cuando un juez o comisaría dicta una orden de alejamiento, la persona involucrada debe ser notificada formalmente. La notificación puede llegar a través de la Policía, un funcionario judicial o incluso por medio de correo físico o electrónico, según el caso. Comisarías de familia o juzgados

Si tienes dudas, puedes acercarte a la comisaría de familia de tu localidad o al juzgado donde posiblemente se haya iniciado el proceso. Allí puedes verificar si existe alguna medida de protección en tu contra. Consulta en la Policía Nacional

En algunos casos, la Policía puede informar si tienes restricciones judiciales activas, sobre todo si ya existe un proceso abierto por violencia intrafamiliar o amenazas. Proceso penal en curso

Si enfrentas una denuncia por agresión, amenazas o acoso, es probable que dentro de la investigación ya se haya ordenado una medida de alejamiento. Por eso, estar pendiente de los oficios judiciales y las citaciones es clave.

Si efectivamente existe una orden de alejamiento y la incumples, puedes enfrentar sanciones más graves. La violación de esta medida puede convertirse en un delito adicional y conllevar arresto o multas. Además, se toma como un agravante dentro del proceso en curso.

Recomendaciones

No ignores notificaciones: si recibes un llamado de una comisaría o juzgado, atiéndelo de inmediato.

si recibes un llamado de una comisaría o juzgado, atiéndelo de inmediato. Asesórate con un abogado: un profesional puede orientarte sobre tus derechos y los alcances de la medida.

un profesional puede orientarte sobre tus derechos y los alcances de la medida. Cumple estrictamente la orden: si ya confirmaste que existe, lo más recomendable es acatarla para evitar problemas legales más serios.

En conclusión, la forma más segura de saber si tienes una orden de alejamiento en Colombia es revisar directamente en las comisarías de familia, juzgados o a través de notificaciones oficiales. Ignorar el tema solo puede complicar tu situación legal.