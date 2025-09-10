Lo que dice la Ley en Colombia si amenazas a tu ex con difundir contenido o si lo difundes

Publicidad
El caso de Beéle e Isabella Ladera no es aislado; la filtración y difusión de videos íntimos es una realidad que afecta tanto a figuras públicas como a "ciudadanos de a pie".
En el turbulento final de una relación, la amenaza de publicar imágenes o videos íntimos se volvieron una herramienta de coacción, un "si no volvemos, publico esto".
Pero, ¿qué dice la ley colombiana al respecto? El abogado Francisco Bernate, invitado especial en El Klub de La Kalle, es tajante:
"A diferencia de países como México, pionero con su Ley Olimpia, Colombia carece de un marco normativo generoso que sancione los atentados a la intimidad de la persona por vías digitales". En esencia, estamos combatiendo un problema del siglo XXI con delitos que datan de 1980.
Bernate, quien ha manejado numerosos casos de este tipo, enfatiza que Colombia no reconoce el delito de "revenge porn" o "pornografía por venganza".
Esto significa que la acción específica de difundir material íntimo para dañar a una expareja no tiene una tipificación autónoma. En su lugar, la justicia recurre a interpretaciones legales forzadas:
La realidad, sin embargo, es que las autoridades colombianas son "muy indolentes" y la justicia es "machista y patriarcal". Cuando las víctimas denuncian estos hechos, a menudo se encuentran con la pregunta revictimizante de "¿para qué se grabó?".
El abogado enfatizó que las investigaciones pueden durar "4 o 5 años donde no pasa nada", sin la colaboración esperada de las plataformas digitales, que se han mostrado "absolutamente indiferentes" y son "cómplices" al no desmontar el contenido.
Técnicamente sí es posible determinar el origen de una filtración digital. Cada dato en el mundo digital posee una "trazabilidad", una "huella digital" que permite rastrear desde qué dispositivo y en qué momento un video fue inicialmente divulgado a cualquier plataforma.
Sin embargo, la práctica difiere de la teoría. Aunque se puede llegar a establecer una dirección IP de origen, esta podría corresponder a una red Wi-Fi pública (como un centro comercial o un café internet), lo que complejiza la identificación del individuo.
El verdadero obstáculo, como lamenta el abogado, es que "Colombia nunca quiere avanzar en estas investigaciones", dejando a menudo esta capacidad técnica sin explotar.
Mira la entrevista completa aquí: