"También fui traicionada": Aleska Génesis sobre VIDEO de Isabella Ladera, ¿por Nicky Jam?

El 7 de septiembre de 2025, el mundo digital fue sacudido por la circulación masiva de un video privado de aproximadamente seis minutos de duración, que involucra a Isabella Ladera y Beéle, su expareja.

Este material, difundido principalmente en la red social X, generó una avalancha de memes, comentarios y críticas.

Visiblemente "profundamente devastada", Isabella Ladera se pronunció desde su cuenta de Instagram, calificando lo sucedido como "una de las traiciones más crueles" de su vida.

La influencer venezolana enfatizó que el contenido solo estaba en posesión de dos personas: ella y el cantante, señalando directamente a Beéle como el presunto responsable de la filtración.

Según sus palabras, este acto no solo vulnera su privacidad y dignidad, sino que causó un inmenso dolor a ella y a su familia. Ladera declaró su firmeza para seguir adelante "Por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista".

En este contexto de vulnerabilidad y traición, Aleska Génesis respondió a la publicación de Isabella Ladera con un mensaje contundente y de profunda solidaridad.

"Yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón mi niña porque ninguna mujer merece esto… Fuerza que NO ESTÁS SOLA ✨💛🧡🌼", escribió Génesis, dejando claro su apoyo incondicional.

Aleska Génesis sobre VIDEO de Isabella Ladera Foto: Captura de pantalla de Instagram de Isabella Ladera

Sin embargo, la declaración de Aleska no solo ofreció consuelo a Ladera, sino que también desencadenó una oleada de preguntas entre sus seguidores, quienes no dudaron en vincular sus palabras con su exnovio, el cantante Nicky Jam, con quien terminó su relación hace tiempo.

Muchos fanáticos se cuestionan si sus comentarios estaban dirigidos al artista o cuál fue la verdadera razón detrás de sus afirmaciones, dejando abiertas numerosas dudas sobre sus motivaciones.

¿Quién es Aleska Génesis y cuál fue su relación con Nicky Jam?

Aleska Génesis es una reconocida modelo venezolana originaria de Maracaibo, que ha ganado gran popularidad tanto en redes sociales como en el ámbito del entretenimiento latinoamericano.

Su carrera despegó en su país natal, donde participó en diversas campañas publicitarias y concursos de belleza.

Más allá de su trayectoria en el modelaje, el nombre de Aleska Génesis ha trascendido a la atención mediática debido a su vida personal y sus relaciones sentimentales.

Entre estas, destaca su noviazgo con el aclamado cantante colombiano Nicky Jam, que tuvo lugar en 2021.

Arrestan a Aleska Génesis, ex de Nicky Jam /Foto: redes sociales

Su relación fue ampliamente seguida por el público, y su posterior ruptura dio pie a diversas especulaciones y comentarios en el mundo del espectáculo.

Además, Aleska Génesis ha sido objeto de controversias, incluyendo acusaciones por presunta participación en el robo de relojes de lujo, lo que la llevó a ser arrestada en enero y nuevamente en marzo de 2025 en México.

Estas situaciones han mantenido a la modelo en el ojo público, haciendo que cualquier declaración personal sea interpretada bajo el prisma de su mediático pasado.

