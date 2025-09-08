Beéle y el misterioso post antes de filtrarse supuesto VIDEO privado con Isabella Ladera

La noche del 7 de septiembre de 2025, el mundo digital se vio sacudido por la circulación masiva de un presunto video íntimo que, según los reportes, involucra a la influyente Isabella Ladera y al cantante de ritmos urbanos, Beéle.

Este clip, que duraría más de seis minutos, muestra una situación de intimidad de pareja y rápidamente se convirtió en tendencia, generando una ola de reacciones y especulaciones.

Sin embargo, en un giro que añade una capa de intriga a la polémica, Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, había estado inusualmente activo en su cuenta de TikTok justo antes de que el video se volviera viral.

En sus publicaciones, el artista costeño no solo hablaba de su innegable talento musical, sino que también ofrecía un vistazo a la creación de su tema ‘Si te pillara’, una canción que grabó en 2022 y que, según reveló, guardaba en sus discos duros.

Lo más sorprendente de estas revelaciones pre-escándalo fue la mención directa a Isabella Ladera. Beéle explicó cómo se le ocurrió incluir un audio de la influencer venezolana en la canción, donde ella le dice: "Estás loco marico, ve a terapia".

Esta coincidencia temporal dejó a muchos preguntándose sobre el momento y la intención detrás de estas publicaciones, hechas justo antes de que sus nombres fueran sinónimo de escándalo.

Hasta el momento, ni Beéle ni Isabella Ladera han emitido declaraciones oficiales sobre la autenticidad o el origen del material íntimo.

Las fuentes señalan que aún no se logró determinar si son realmente ellos, si se trata de personas parecidas o incluso si el video fue generado con inteligencia artificial, dejando la veracidad del contenido en el terreno de la especulación.

No obstante, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito grave que puede acarrear serias implicaciones legales, incluyendo penas de prisión y sanciones económicas para quienes lo divulguen.

Mientras tanto, Isabella Ladera, conocida por su contenido de maternidad y empoderamiento femenino con millones de seguidores, optó por un enfoque más sutil ante el aluvión mediático.

Sin embargo, una serie de publicaciones en Threads resonaron con particular fuerza. "Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió, un comentario que muchos interpretaron como una indirecta a Beéle en medio de la controversia.

Otros mensajes como "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta" y "No pasa nada, yo lo transformo a mi favor" sugieren una postura de autocuidado y fortaleza emocional.

La relación entre Ladera y Beéle ha sido una constante "montaña rusa" de altibajos, rupturas y reconciliaciones. Días previos a la filtración ya se hablaba de una posible reconciliación, reforzada por imágenes de Ladera con una sudadera igual a la del cantante.

En el pasado, tras una ruptura, Ladera había expresado públicamente que "los vicios dominan su vida" en referencia a Beéle.

