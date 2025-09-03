Isabella Ladera asegura que le hicieron brujería y muestra fotos del "trabajo"

La modelo venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus más de 5.7 millones de seguidores en redes sociales al confesar un episodio que, según ella, marcó su vida personal. La creadora de contenido reveló que fue víctima de un supuesto acto de brujería luego de que alguien le cortara un mechón de cabello sin su consentimiento.

Todo salió a la luz cuando Ladera publicó en sus historias de Instagram una foto frente al espejo, donde dejó ver que parte de su melena estaba visiblemente más corta que el resto.

Puedes leer: Isabella Ladera rompe silencio tras su ruptura con Beéle: “Los vicios dominan su vida"



Acompañó la imagen con un texto en el que explicó lo ocurrido: “Recuperar mi cabello ha sido un reto y proceso porque a mí lo que me hicieron fue brujería”.

La modelo aseguró que el corte no ocurrió en una peluquería, como podría pensarse, sino en un descuido del día a día, cuando alguien le quitó un mechón de cabello. Incluso, con tono de burla y usando emojis de risa, comentó que en algún momento lo tuvo todavía más corto.

Para cerrar su mensaje, lanzó una indirecta a la persona que habría intentado hacerle daño: “Te salió mal”, dejando claro que, pese al hecho, continuó con su vida y hoy presume un cabello recuperado.

Publicidad

Las imágenes rápidamente circularon en cuentas de entretenimiento y páginas de seguidores de la modelo. En ellas se aprecia con claridad la diferencia en su peinado, con un mechón cortado desde la raíz que resaltaba sobre el resto de su cabello largo.

Los fanáticos reaccionaron de inmediato. Algunos mostraron preocupación por lo que contó, mientras otros comentaban que Isabella tomó el tema con humor, restándole poder a quienes intentaron afectarla.

Publicidad

Puedes leer: Agente de tránsito, enferma por supuesta brujería, rompe el silencio: “La gente es mala”

Isabella Ladera y los intentos de hackeo en su canal

En medio de estas revelaciones, la modelo también compartió que en los últimos días vivió intentos de hackeo en su canal de YouTube, donde publica contenido y proyectos personales.

Según explicó, hubo varios intentos fallidos por ingresar a su cuenta, pero no lograron quitarle el control de la plataforma. Isabella aseguró que continuó publicando con normalidad y que el episodio se quedó en un mal rato pasajero.