Agente de tránsito, enferma por supuesta brujería, rompe el silencio: “La gente es mala”

La historia de Daniela Gaviria Valero comenzó bajo el sol de Pereira, entre motos, carros y uniformes. En el 2022, un video viralizado por redes sociales la puso en el mapa nacional: una agente de tránsito que no solo imponía comparendos, sino que también se robaba los halagos por su belleza y presencia.

La grabaron mientras hacía su trabajo, y de inmediato la nombraron la “agente más linda de Colombia”. Ahí comenzaron las entrevistas, los seguidores, las fotos y la fama.

Pero lo que parecía el inicio de un camino lleno de oportunidades, tomó un rumbo completamente inesperado. Al poco tiempo, Daniela empezó a sentir que algo no andaba bien. Dolores de cabeza, malestar general y síntomas extraños empezaron a afectar su rutina diaria.

Aunque al principio pensó que podía tratarse de cansancio, el panorama cambió con los exámenes médicos: le diagnosticaron esclerosis sistémica progresiva, una enfermedad autoinmune poco común que compromete la piel, las articulaciones y órganos internos.

A partir de ese momento, la vida de la joven de 28 años dio un giro drástico. Comenzó un tratamiento intenso, perdió el cabello, su piel se manchó, y tuvo que hacer una pausa en todo lo que antes era parte de su rutina.

El 5 de diciembre de 2024 recibió un trasplante y, contra todo pronóstico, ha aprendido a convivir con la condición. Hoy en día lidera varios emprendimientos, como un tónico capilar natural y velas artesanales. En sus propias palabras: “Para serte sincera, todo marcha muy bien. Me siento mejor que nunca, aunque siga con la enfermedad”.

Agente de tránsito enferma por "brujería" /Foto: redes sociales

“La gente es mala”: Daniela habla tras el hallazgo de un supuesto entierro en su contra

Recientemente, el nombre de Daniela volvió a estar en boca de todos, pero esta vez por algo totalmente inesperado. Un clarividente que buscaba resolver otro caso en el cementerio San Camilo de Pereira aseguró haber encontrado un entierro de brujería dirigido a ella.

En un video que circula por el portal Colombia Oscura, se observa una fotografía suya parcialmente quemada, enterrada junto a un muñeco envuelto en objetos misteriosos.

Ante el revuelo, el medio Q’hubo habló directamente con Daniela, quien no dudó en referirse al tema con serenidad:

“La verdad no lo sé, la gente es mala y aunque no tengo problemas con nadie, quiero creer que lo sucedido es mentira y que solo quieren llamar la atención… No le voy a dar poder a lo malo porque creo que eso, de alguna manera, mueve energías que no debería mover. Desde el inicio dejé todo en manos de Dios y así seguiré, porque gracias a él hasta ahora me siento bendecida”, contó.

Daniela también mencionó que, si bien cree en la maldad, prefiere no enfocarse en lo que se dice o se rumora: “Tengo el control de lo que siento y, de la mano de Dios, me siento maravillosamente bien. Sí, creo en la maldad, pero no quiero creer en la intención con la que están pasando todas estas cosas”.

