En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
YEFERSON COSSIO PERDERÍA SU CASA
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Las duras enfermedades que alejaron a Alejandra Giraldo de Noticias Caracol; "Me tosté"

Las duras enfermedades que alejaron a Alejandra Giraldo de Noticias Caracol; "Me tosté"

Alejandra Giraldo reveló que padece varias enfermedades, incluyendo algunas mentales, que la obligaron a alejarse de la televisión, su testimonio conmovió a sus seguidores.

Alejandra Giraldo hizo sincera confesión sobre su diagnóstico médico.jpg
Alejandra Giraldo hizo sincera confesión sobre su diagnóstico médico
Foto: Instgram @alegiraldop
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: agosto 24, 2025 07:13 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad