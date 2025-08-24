Las duras enfermedades que alejaron a Alejandra Giraldo de Noticias Caracol; "Me tosté"

Alejandra Giraldo Alejandra Giraldo, la presentadora de Noticias Caracol, recientemente sorprendió al abrir su corazón y revelar las difíciles batallas que ha enfrentado por cuenta de una enfermedad autoinmune y trastornos de salud mental que afectaron su vida personal y profesional.

La periodista contó que fue diagnosticada con síndrome de Sjögren, una condición crónica que provoca resequedad extrema en ojos y boca, además de dolores articulares y fatiga constante.

Este panorama se complicó aún más cuando desarrolló una inusual alergia acuagénica, lo que le hacía sentir dolor y picazón incluso al bañarse.



En medio de su relato, recordó cómo las rutinas diarias se volvieron un verdadero tormento: mientras se maquillaba para el noticiero, buscaba maneras de calmar la irritación, al punto de lastimarse la piel. Incluso llegó a confesar que, en ocasiones, anhelaba los fines de semana solo para evitar enfrentarse al baño.

A estos síntomas físicos se sumaron problemas gastrointestinales que hicieron más complejo su día a día. Todo esto comenzó a afectar no solo su salud, sino también su estado emocional y su desempeño laboral.



La confesión de Alejandra Giraldo sobre salud mental

Durante la entrevista concedida a La Red, Alejandra Giraldo también reveló que fue diagnosticada con depresión funcional, ansiedad y fatiga crónica. La presentadora confesó que empezó a notar microamnesias en medio de transmisiones en vivo y episodios de vacío acompañados de taquicardia, que confundía con gastritis.

Según relató, las noches eran difíciles: el insomnio y los ataques de pánico se volvieron señales de alarma. Tras realizarse exámenes médicos, descubrió que los niveles de dopamina, cortisol y serotonina en su cerebro estaban alterados, lo que explicaba muchos de sus síntomas. Fue entonces cuando reconoció: “No puedo más, me tosté”.

En medio de una crisis, encontró apoyo en una llamada de trabajo que, según ella, le salvó la vida. Ese momento la motivó a buscar ayuda psiquiátrica, donde finalmente obtuvo un diagnóstico más completo.

El canal Caracol, al conocer su situación, le brindó respaldo y ajustes en su rutina laboral para reducir el nivel de presión y estrés, permitiéndole recuperar poco a poco su estabilidad. Hoy, su testimonio se convierte en un mensaje de conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental y no normalizar señales de alerta.

