La Kalle  / Alejandra Giraldo

Alejandra Giraldo

  • Alejandra Giraldo hizo sincera confesión sobre su diagnóstico médico.jpg
    Alejandra Giraldo hizo sincera confesión sobre su diagnóstico médico
    Foto: Instgram @alegiraldop
    Farándula

    Las duras enfermedades que alejaron a Alejandra Giraldo de Noticias Caracol; "Me tosté"

    Alejandra Giraldo reveló que padece varias enfermedades, incluyendo algunas mentales, que la obligaron a alejarse de la televisión, su testimonio conmovió a sus seguidores.

  • alejandra giraldo 2.JPG
    Televidente le pilló copia en la mano a Alejandra Giraldo
    /Foto: Alejandra Giraldo / Instagram
    Farándula

    Televidente pilló los apuntes que se hacía Alejandra Giraldo en la mano para salir en el noticiero

    La presentadora de Noticias Caracol escribe algunos apuntes en su mano, pero el detalle no pasó desapercibido para un televidente que se dio cuenta de todo y capturó la evidencia.

  • Alejandra Giraldo presentadora Noticias Caracol.jpg
    Alejandra Giraldo es de las presentadoras más bellas y de figura escultural
    @alegiraldop - Instagram
    Farándula

    ¡Monumento a la belleza! Las fotos de Alejandra Giraldo en traje de baño

    La hermosa presentadora es la cara alegre en las mañanas de Noticias Caracol y su belleza nunca pasará desapercibida.

  • 11119_La Kalle. Alejnadra Giraldo en vestido de baño / Foto: Instagram
    La Kalle. Alejnadra Giraldo en vestido de baño / Foto: Instagram
    La Kalle. Alejnadra Giraldo en vestido de baño / Foto: Instagram
    Música

    ¡Wow! La foto de Alejandra Giraldo en bikini que dejó IMPRESIONADOS a sus fans

    “¿Tenía todo eso guardado?”, “mamasota”, “la más hermosa de todas”, fueron algunos de los piropos que recibió la presentadora de Noticias Caracol.