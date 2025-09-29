Alejandra Giraldo confiesa dramático episodio en vivo de Noticias Caracol: "Me desconecté"

Alejandra Giraldo ha tomado la valiente decisión de compartir su experiencia con la crisis de salud mental, buscando desnormalizar los síntomas de la ansiedad y el agotamiento crónico. La presentadora de noticias, quien habló sin tabú sobre su proceso en El Klub de la Kalle, enfatizó el peligro de "normalizar" los signos de alarma.

Durante meses, Giraldo ignoró síntomas como el cansancio crónico, la irritabilidad y el no dormir bien, atribuyéndolos a su exigente jornada laboral. Sin embargo, la fatiga crónica y la sensación de vivir en ese estado no son naturales.

Antes de la crisis final, Giraldo experimentaba microamnesias, momentos en los que se desconectaba brevemente. Recordó que, antes de comenzar el noticiero, preguntaba a su compañero Andrés Montoya: "¿Cómo llegué al canal?".

También padecía taquicardia y una sensación de "presentimiento" o "corazonada" que después identificó como un ataque de ansiedad.

La situación se intensificó cuando un estudio de químicas cerebrales reveló un desequilibrio total: serotonina mal, cortisol muy alto, dopamina muy bajo. Su psicóloga le había sugerido ayuda psiquiátrica desde octubre del año anterior, pero Giraldo se negó, pensando: "Ey yo no estoy loca, yo no necesito psiquiatría".

El punto de quiebre ocurrió cuando experimentó la disociación, un fenómeno "bizarro" en el que la realidad se altera, y el cerebro se desconecta para protegerse del estrés extremo.

Giraldo sufrió un dramático episodio de disociación "al aire" durante la emisión del noticiero, junto a Marina Granciera. En ese instante, sintió: "¿dónde estoy? ¿qué hago? ¿qué es esto? ¿qué tengo que decir? no supe nada". Este momento se replicó en redes sociales, donde la gente pensó que estaba "despistada".

El momento más oscuro llegó cuando la angustia se desbordó en un llanto incontrolable. En ese segundo episodio de desconexión, Giraldo reveló el pensamiento aterrador:

“sentía que tenía que meter la cabeza al sanitario”. Aclaró que no era una idea suicida, sino la urgencia de "apagar los pensamientos".

Afortunadamente, un compromiso laboral programado la rescató. Una llamada telefónica con el líder que negociaba un paro ("Óscar") la trajo de vuelta a la realidad.

La presentadora enfatizó en El Klub de la Kalle que traer a la persona a la realidad es lo único que saca a alguien de un ataque de pánico.

Tras este campanazo de alerta, Giraldo accedió al tratamiento psiquiátrico y a la medicación. Hoy, ella comparte su proceso "sin tabú" en sus redes sociales, usando su experiencia personal para ser un referente de resiliencia y autoayuda para otros.

Nota: Alejandra Giraldo también es reconocida por su profundo amor por los animales y su emprendimiento, Vita Alimento Vital, el cual surgió de su deseo de nutrir mejor a sus "hijos perrunos" (Prana, Napo, Vita y Salvatore).

Su vocación de ayuda se extiende al activismo animalista, donde anima a la difusión en redes o la donación de tiempo para ayudar a fundaciones. La periodista comentó en El Klub de la Kalle cómo el tema de los animales en el Catatumbo, siendo "víctimas silenciosas", sumó a la crisis que detonó su colapso de salud mental.

Mira la entrevista completa aquí: