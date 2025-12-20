Yina Calderón arremete contra Lina Tejeiro por fallecimiento de ser querido ¿irrespetuosa?

La creadora de contenido Yina Calderón hizo comentarios sobre el reciente duelo que compartió la actriz Lina Tejeiro tras la muerte de su perro, lo que generó atención en las redes sociales.

El caso inició luego de que Lina hiciera pública la lamentable noticia del fallecimiento de su mascota, un perro pomerania llamado Romeo, que estuvo acompañado por ella durante ocho años y enfrentó problemas de salud, entre ellos una pancreatitis que requirió hospitalización prolongada.

¿Qué dijo Yina Calderón del duelo de Lina Tejeiro?

En una transmisión del programa digital Escándalo TV, liderado por Yina, ésta se refirió a las publicaciones de la actriz y expresó su percepción sobre la forma en que Tejeiro había manifestado su duelo.



Calderón afirmó que, al ver el contenido, inicialmente pensó que se trataba del fallecimiento de un familiar de la actriz y cuestionó la intensidad del luto por una mascota.



Durante su intervención, la influencer habló sobre lo que ella considera una “humanización excesiva” de los animales y planteó que, en su opinión, la reacción de Tejeiro frente al fallecimiento de Romeo era desproporcionada.

Asimismo, Yina también aclaró que no dice ser indiferente hacia los animales, señalando que ella misma tiene varios perros y que los cuida. Sin embargo, mantuvo su opinión respecto a los límites emocionales en torno al duelo por mascotas.

Frente a estos comentarios, Leonela Calderón, hermana de Yina, se pronunció y expresó su desacuerdo con la postura de la influenciadora. Leonela indicó que sentir tristeza por la pérdida de una mascota no necesariamente implica exageración y que el valor que cada persona otorga a su vínculo con un animal es individual y subjetivo.

Por su parte, Lina Tejeiro mantiene una actitud más reservada desde el fallecimiento de Romeo. La actriz, conocida por mostrar en diversas ocasiones el cariño hacia sus animales de compañía, compartió que la enfermedad de su perro la llevó a dividir su tiempo entre el trabajo y los cuidados veterinarios y que la pérdida representó un momento difícil.

La relación entre Yina Calderón y Lina Tejeiro se encuentra en el ojo público desde hace tiempo, ya que la influenciadora emite comentarios sobre distintos aspectos de la vida pública de la actriz en diferentes ocasiones.

Este episodio se suma a las apariciones frecuentes de Calderón en programas digitales, donde suele compartir opiniones sobre figuras del entretenimiento.

