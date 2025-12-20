Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón arremete contra Lina Tejeiro por fallecimiento de ser querido ¿irrespetuosa?

Yina Calderón arremete contra Lina Tejeiro por fallecimiento de ser querido ¿irrespetuosa?

La influencer habló públicamente a la forma en que la actriz afrontó la pérdida de su mascota y sus palabras no pasaron desapercibidas, al punto de que su propia hermana decidió pronunciarse.

Lina Tejeiro y Yina Calderón
Yina Calderón habla sobre el luto de Lina Tejeiro
Foto: Instagram de Lina Tejeiro y Yina Calderón
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

La creadora de contenido Yina Calderón hizo comentarios sobre el reciente duelo que compartió la actriz Lina Tejeiro tras la muerte de su perro, lo que generó atención en las redes sociales.

El caso inició luego de que Lina hiciera pública la lamentable noticia del fallecimiento de su mascota, un perro pomerania llamado Romeo, que estuvo acompañado por ella durante ocho años y enfrentó problemas de salud, entre ellos una pancreatitis que requirió hospitalización prolongada.

Puedes leer: Yina Calderón reaparece con extremo cambio de look: “¿Quién le hizo ese mal?”

¿Qué dijo Yina Calderón del duelo de Lina Tejeiro?

En una transmisión del programa digital Escándalo TV, liderado por Yina, ésta se refirió a las publicaciones de la actriz y expresó su percepción sobre la forma en que Tejeiro había manifestado su duelo.

Calderón afirmó que, al ver el contenido, inicialmente pensó que se trataba del fallecimiento de un familiar de la actriz y cuestionó la intensidad del luto por una mascota.

Por su parte, Lina Tejeiro mantiene una actitud más reservada desde el fallecimiento de Romeo. La actriz, conocida por mostrar en diversas ocasiones el cariño hacia sus animales de compañía, compartió que la enfermedad de su perro la llevó a dividir su tiempo entre el trabajo y los cuidados veterinarios y que la pérdida representó un momento difícil.

Puedes leer: Las críticas no se hicieron esperar; así es la casa de Yina Calderón que se volvió viral

La relación entre Yina Calderón y Lina Tejeiro se encuentra en el ojo público desde hace tiempo, ya que la influenciadora emite comentarios sobre distintos aspectos de la vida pública de la actriz en diferentes ocasiones.

Este episodio se suma a las apariciones frecuentes de Calderón en programas digitales, donde suele compartir opiniones sobre figuras del entretenimiento.

Mira también: Yina Calderón arremete contra el novio de Baby Demoni y desata polémica: “No se quitó la vida”

