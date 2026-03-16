Manager de Blessd es señalado de atropellar en estado de embriaguez a un ciclista

En la mañana de este domingo 15 de marzo de 2026, se presentó un siniestro vial que captó la atención de las redes sociales, esto debido a que Santiago Jaramillo, conocido artísticamente como "Dímelo Jara" y mánager del cantante urbano Blessd, se encuentra en el centro de una investigación judicial luego de que una camioneta de alta gama registrada atropellara a un ciclista.

Las autoridades informaron que el accidente ocurrió cerca de las 7:00 a. m. a la altura del sector Fucot. Según los reportes de las autoridades de tránsito, los vehículos involucrados fueron una bicicleta y una camioneta tipo Hummer. Tanto es así que debido al impacto el ciclista sufrió múltiples laceraciones en el rostro, los miembros superiores, la cadera y los miembros inferiores.

Puedes leer: Dura y radical decisión de Manuela QM tras los rumores de infidelidad de Blessd



Sin embargo, uno de los puntos más controversiales de esto, fue la supuesta reacción inicial del manager. Tanto es así que versiones de los testigos y las autoridades indican que el vehículo huyó tras el impacto y fue gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras CCTV, la camioneta fue identificada y posteriormente interceptada por agentes.



¿Qué más ocurrió con el manager de Blessd?

Una vez se presentó la intercepción, las autoridades procedieron a realizar la prueba de alcoholemia al conductor. Y el informe preliminar reveló un resultado positivo para embriaguez grado 1 para “Dimelo Jara”.

Puedes leer: Blessd confiesa qué pasó realmente con Samantha Correa, ¿se puso nervioso?

Ante esta situación, el manager de Blessd se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que él no estaba conduciendo el vehículo en el momento del siniestro. Según su relato, se encontraba descansando cuando comenzó a recibir llamadas preguntando por su estado de salud.

Publicidad

No obstante, la camioneta pertenece a su empresa, Dímelo Jara Company S.A.S., la cual cuenta con más de 120 empleados y maneja no solo la carrera del cantante sino también la de futbolistas profesionales. Por lo cual, las autoridades se encuentran recogiendo toda la información para esclarecer lo ocurrido, mientras que el vehículo permanece bajo custodia de las autoridades.

Publicidad

Recordemos que Santiago Jaramillo es una figura importante para el ascenso del cantante urbano. Su relación comenzó en 2019 en el Barrio Antioquia, donde el mánager apoyó al artista cuando este grababa de forma casera y enfrentaba dificultades económicas.

Mira también: ¿WESTCOL alcalde? El streamer lanza BOMBA política: “No necesito la plata de la gente”