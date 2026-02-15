Dan a conocer posible infidelidad de Blessd a Manuela QM; chats y fotografía lo evidenciarían

En las últimas horas se conoció la posible filtración de pruebas que apuntan a una infidelidad por parte del cantante de música urbana Blessd hacia su actual pareja, la influencer Manuela QM, quien además es la mamá de su hijo y esta ya se encuentra en un tiempo de gestación avanzado.

La polémica estalló luego de que un usuario anónimo difundiera un video en el que se muestran capturas de pantalla de conversaciones que datarían del mes de enero de 2026, en el cual se puede observar al artista paisa presuntamente interactuando con otra mujer de manera comprometedora. Al punto que Blessd le habría propuesto salir y pedido fotos.

A lo largo del video se muestra como el cantante usó la función de mensajes temporales de WhatsApp para evitar que las imágenes y conversaciones permanecieran en el dispositivo. Además, se evidenciaron reacciones a historias de Instagram con comentarios halagadores sobre la apariencia física de la mujer implicada.



Nooo quemaron a Blessd , otra vez siendo infiel 💀 pic.twitter.com/aufoEIuhOF — out of context Westcol 💀 (@k_psmj) February 14, 2026

¿Cómo reaccionó la pareja de Blessd a esta filtración?

Aunque ni el intérprete ni la influenciadora han emitido un comunicado oficial, se pudo evidenciar que Manuela QM dejó de seguir a Blessd en Instagram, un gesto que los seguidores interpretan como una señal clara de crisis o ruptura, debido al material compartido.

Sin embargo, pese a esto, en redes sociales, la conversación muestra las posturas de los cibernautas. Mientras muchos defienden a Manuela por su estado de embarazo, otros usuarios han traído a colación el pasado de la pareja, calificando la situación como un "karma". Esto se debe a que en un inició se habló que ella fue la tercera en discordia en una relación de ‘La Suprema’.



¿Qué dijo la mujer implicada en esta situación?

La mujer vinculada a este escándalo ha sido identificada como Ángela Val, una creadora de contenido de Pereira. Según las filtraciones, el contacto entre ambos comenzó en Instagram y luego escaló a WhatsApp, donde las conversaciones habrían subido de tono. Por lo cual, esta decidió responder en sus redes sociales.

Ángela decidió dar la cara a través de sus historias de Instagram con la contundente frase: "las cosas no son como aparecen". La creadora de contenido explicó que la difusión de estas pruebas no fue un acto de honestidad, sino una venganza de su expareja, quien habría filtrado el material para perjudicarla y también a Blessd.

Mientras la polémica sigue creciendo, Blessd ha optado por mantener su actividad habitual en redes sociales sin referirse directamente al tema.

Pantallazo de mujer con relación con Blessd Foto: imagen tomada de @soyangelaval1