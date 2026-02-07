¿Manuela QM y Blessd terminaron? Por este detalle se rumora su ruptura

Manuela QM celebró sus 23 años rodeada de familiares y personas cercanas, y como es habitual, compartió varios momentos de la fecha en sus redes sociales, ¿terminó con Blessd?

Entre lágrimas, abrazos y un número decorado con flores, la creadora de contenido mostró cómo recibió su nuevo año de vida. Sin embargo, más allá de la emoción del momento, un detalle llamó la atención de sus seguidores: Blessd no apareció en ninguno de los videos publicados.

La ausencia del cantante urbano fue suficiente para que los usuarios empezaran a especular sobre el estado actual de la relación. En redes sociales comenzaron a circular fragmentos de la celebración, acompañados de mensajes que preguntaban por qué él no estaba presente en una fecha tan importante para ella.



¿Cómo empezaron los rumores?

Las dudas crecieron cuando Manuela QM subió un video haciendo un unboxing de los regalos que recibió. En el clip explicó que la fiesta fue una sorpresa organizada por su familia y mostró varios obsequios enviados por personas cercanas. Entre ellos, mencionó uno que, según dijo, venía de la abuelita paterna de su bebé.

Ese detalle fue el que más comentarios generó. Muchos seguidores se preguntaron por qué no usó la palabra “suegra” al referirse a la persona que envió el regalo. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron y algunos empezaron a asegurar que la relación con Blessd ya no estaría en el mismo punto de antes.

Además, en el recuento de regalos, Manuela no mencionó ninguno enviado directamente por el cantante. Para varios usuarios, ese silencio fue otra señal que alimentó los rumores.

Salen a la luz videos del pasado de Manuela QM, madre del hijo de Blessd, imagen de referencia Foto: imagen tomada de @blessd

La pregunta directa y la respuesta de Manuela

Ante la ola de comentarios, un seguidor decidió preguntarle sin rodeos: “¿Y el papá del niño qué le dio?”. La creadora de contenido no ignoró el mensaje y respondió de forma breve, pero clara: “Él me dio el regalo más lindo, niñas”.

La respuesta fue interpretada de distintas maneras. Para algunos, fue una forma elegante de cerrar el tema sin dar explicaciones adicionales. Para otros, dejó más preguntas abiertas, ya que no mostró ni describió cuál fue ese regalo al que se refería.

Tras esa frase, los comentarios siguieron creciendo. Algunos usuarios escribieron que les parecía extraño que no hubiera una mención directa en los videos, mientras que otros defendieron que no todo debe mostrarse públicamente.

Entre los comentarios que más se repitieron estuvieron preguntas sobre la relación y mensajes comparando la forma en que antes se mostraban juntos con lo que ahora se ve en redes. Frases como “¿por qué no dijo suegra?” o “no se ve ningún regalo de él” fueron algunas de las más compartidas.