El 10 ya tiene equipo: así se vivió la presentación de James Rodríguez en Minnesota United

El mediocampista colombiano James Rodríguez fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el club a través de sus canales oficiales, donde destacó la trayectoria y experiencia internacional del futbolista, que llega como uno de los refuerzos más importantes de la temporada.

La llegada de James Rodríguez a Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS)

En las imágenes compartidas por el Minnesota United en sus redes sociales se muestra a James caminando hacia el estadio Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota, acompañado de la atmósfera típica de bienvenida que se reserva para los refuerzos.



Luego de que el ’10’ compartiera en su cuenta de Instagram una imagen desde un avión acompañada del mensaje “Aquí vamos”, el club de la MLS difundió un video en el que se observa a James de espaldas mientras ingresa al estadio.



El video fue difundido poco después de que se confirmara su fichaje para la temporada 2026, lo que puso fin a rumores sobre posibles negociaciones con otros clubes.

Aunque las tomas iniciales no muestran al colombiano con la camiseta oficial del equipo, sí captan el momento en que entra al estadio, generando expectativa entre los seguidores del club y aficionados del fútbol. La publicación del video también sirvió para disipar dudas sobre su destino profesional tras su salida del Club León, de México, meses atrás.

La llegada de James a la MLS se produce en un año importante, ya que el jugador de 34 años está enfocado en recuperar ritmo competitivo de cara a compromisos internacionales y con vista al Mundial de Fútbol 2026.

En declaraciones recogidas por medios deportivos, Rodríguez expresó su entusiasmo por el nuevo capítulo de su carrera y su disposición a contribuir con el equipo.

El video de presentación fue acompañado por mensajes de bienvenida tanto del club como de fanáticos en redes sociales, donde muchos destacaron la trayectoria del colombiano en Europa y otras ligas y mostraron expectativa por ver su desempeño en el fútbol estadounidense.

Con este anuncio, el Minnesota United suma a uno de los jugadores colombianos con mayor reconocimiento internacional en su historia reciente, y el video de presentación se convirtió en el punto de partida de esta nueva etapa en la carrera de James Rodríguez.

