Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL 2026
SITP SE LLEVÓ UN CARRO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / El 10 ya tiene equipo: así se vivió la presentación de James Rodríguez en Minnesota United

El 10 ya tiene equipo: así se vivió la presentación de James Rodríguez en Minnesota United

Imágenes difundidas por el club marcaron el inicio de una nueva etapa para el futbolista colombiano, generando expectativa entre los aficionados por el impacto que pueda tener este reto profesional.

James Rodríguez ya es oficial en Minnesota United y así fue su presentación en video
James Rodríguez, futbolista colombiano
Foto: Instagram jamesrodriguez10
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

El mediocampista colombiano James Rodríguez fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el club a través de sus canales oficiales, donde destacó la trayectoria y experiencia internacional del futbolista, que llega como uno de los refuerzos más importantes de la temporada.

Puedes leer: Incertidumbre por la sede de la Selección Colombia en el Mundial; FIFA analiza el caso

La llegada de James Rodríguez a Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS)

En las imágenes compartidas por el Minnesota United en sus redes sociales se muestra a James caminando hacia el estadio Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota, acompañado de la atmósfera típica de bienvenida que se reserva para los refuerzos.

Luego de que el ’10’ compartiera en su cuenta de Instagram una imagen desde un avión acompañada del mensaje “Aquí vamos”, el club de la MLS difundió un video en el que se observa a James de espaldas mientras ingresa al estadio.

Te puede interesar

  1. Falcao García llama a James Rodríguez para que se una a Millonarios
    James Rodríguez y Falcao García
    Foto: AFP
    Deportes

    La llamada de Falcao a James que ilusionó a Millonarios; ¿lo convenció?

  2. James Rodríguez sin club para ir al Mundial 2026
    James Rodríguez, jugador de fútbol
    Foto: Instagram de James Rodríguez
    Deportes

    ¿James Rodríguez se queda en el limbo? Clubes cierran la puerta a su llegada

El video fue difundido poco después de que se confirmara su fichaje para la temporada 2026, lo que puso fin a rumores sobre posibles negociaciones con otros clubes.

Aunque las tomas iniciales no muestran al colombiano con la camiseta oficial del equipo, sí captan el momento en que entra al estadio, generando expectativa entre los seguidores del club y aficionados del fútbol. La publicación del video también sirvió para disipar dudas sobre su destino profesional tras su salida del Club León, de México, meses atrás.

La llegada de James a la MLS se produce en un año importante, ya que el jugador de 34 años está enfocado en recuperar ritmo competitivo de cara a compromisos internacionales y con vista al Mundial de Fútbol 2026.

Publicidad

Te puede interesar

  1. James Rodríguez y un futuro que sigue sin resolverse para el Mundial 2026
    James Rodríguez, futbolista colombiano
    Foto: Instagram de James Rodríguez
    Deportes

    ¿James Rodríguez se queda sin Mundial? Esto podría pasar si el 10 no consigue equipo

  2. James Rodríguez tendría una oferta de Millonarios
    ¿James Rodríguez jugará en Millonarios? Ya habría una tentativa oferta
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Deportes

    ¿James Rodríguez jugará en Millonarios? Ya habría una tentativa oferta

Publicidad

En declaraciones recogidas por medios deportivos, Rodríguez expresó su entusiasmo por el nuevo capítulo de su carrera y su disposición a contribuir con el equipo.

Puedes leer: James Rodríguez ilusionó a más de uno al hablar de 'ventaja' de Colombia para el Mundial

El video de presentación fue acompañado por mensajes de bienvenida tanto del club como de fanáticos en redes sociales, donde muchos destacaron la trayectoria del colombiano en Europa y otras ligas y mostraron expectativa por ver su desempeño en el fútbol estadounidense.

Con este anuncio, el Minnesota United suma a uno de los jugadores colombianos con mayor reconocimiento internacional en su historia reciente, y el video de presentación se convirtió en el punto de partida de esta nueva etapa en la carrera de James Rodríguez.

Mira también: Cristiano Ronaldo cumple años: así celebra la leyenda del fútbol mundial

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

James Rodríguez

Fútbol

Fútbol colombiano

Mundial 2026

Estados Unidos