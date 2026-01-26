¿James Rodríguez jugará en Millonarios? Ya habría una tentativa oferta

El destinó de James Rodríguez podría estar a un paso de regresar al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Millonarios FC, esto después de su salida del Club León de México, el mediocampista se encuentra como agente libre, y el club bogotano ha presentado una propuesta formal que parece cumplir con todas sus exigencias económicas y patrimoniales.

Según información revelada por el periodista Julio Sánchez Cristo, el club bogotano habría avanzado con una propuesta que satisface plenamente las condiciones del jugador. Tanto es así que la institución diseñó un plan financiero para cubrir el salario y los aspectos patrimoniales que James solicitó.

Inicialmente, cabe destacar que el volante de 33 años se encuentra sin equipo desde el mes de noviembre, por lo que se facilita la llegada del jugador, debido a que no se tendría que negociar directamente con otro club. Por otro lado, según TransferMarkt el colombiano está tasado en 2 millones de euros.



Pese a esta información, se sabe que el jugador también maneja opciones en la MLS y la Liga MX. Por lo cual, resta esperar cómo se va desenvolviendo el tema con el volante ‘10’ de la Selección Colombia.



¿Qué busca Millonarios con el fichaje de James Rodríguez?

Uno de los mayores atractivos de esta operación es la posibilidad de que James vuelva a jugar junto a Radamel Falcao García, esto después de haber compartido club en El Mónaco en el año 2014, donde ambos colombianos llegaron como figuras al club del principado.

Dicha emoción de los fanáticos se debe a que tras el reciente anuncio del regreso de "El Tigre" a Millonarios, la llegada de James Rodríguez conformaría una dupla histórica para el fútbol profesional colombiano.

De igual forma, esta no sería la primera vez que este suena para llegar a la liga colombiana, dado que Junior de Barranquilla intentó su vinculación pero no se terminó dando y este terminó arreglando su llegada a México.

Así mismo, es sabido que el volante de 33 años busca mantener un ritmo competitivo vital de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La falta de equipo en los últimos meses pone presión sobre el volante para definir su futuro en el corto plazo.

Sin embargo, el fichaje enfrenta un problema legal, dado que para evitar convertirse en residente fiscal en Colombia, su estadía inicial debería ser menor a seis meses, un detalle que el club está manejando con sumo cuidado en la estructura del posible contrato para el volante.

