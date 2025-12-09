Así le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026, según Profesor Salomón

En una entrevista realizada en el programa de radio y televisión El Klub de La Kalle, el reconocido experto en esoterismo, el Profesor Salomón, desveló algunas de sus visiones para el año 2026, tocando temas tan variados como la política nacional, los rituales de fin de año y, para sorpresa de los oyentes, el futuro de la Selección Colombia en el Mundial.

El Profesor Salomón, con más de 35 años de experiencia en el ámbito de la motivación y la predicción, y conocido por su seriedad, conocimiento y acierto en lo que hace, ha sido una figura constante en los medios colombianos.

La predicción sobre la selección despertó un gran entusiasmo entre los seguidores, dada la trayectoria del vidente, quien incluso estuvo al aire en programas icónicos como Día a Día y Sábado Feliz.



Su lectura de las cartas fue inequívoca al señalar que el equipo nacional tendrá una actuación memorable en el torneo mundial.

Al consultar sobre el desempeño de Colombia en el mundial de 2026, el Profesor Salomón observó una “alianza muy buena” para la selección, indicando que el equipo “va a dar la pelea”. Esta promesa de lucha sugiere una escuadra competitiva y capaz de medirse de igual a igual con las potencias del fútbol.

El vidente fue más allá en su pronóstico, afirmando que Colombia "va a quedar entre los grandes". Esta proyección sitúa a la Tricolor en una posición destacada, superando las expectativas habituales que se tienen en la fase de clasificación.

Pero el elemento que generó mayor intriga fue una cifra revelada durante la lectura.

El Profesor Salomón confesó que veía el número dos, aunque se mostró incierto sobre su significado exacto, dejando abierta la posibilidad de que Colombia quede en segundo o primer lugar del campeonato, pero garantizando que “va a dar su sorpresa”.

Esta visión, que queda “grabada” para la posteridad, sugiere un desempeño que podría llevar a la Selección Colombia a instancias definitivas, posiblemente la final del certamen.

Para entender la magnitud de esta predicción, es crucial considerar el contexto energético y temporal que el Profesor Salomón ha identificado para el año 2026. Según el vidente, el año entrante no es un ciclo cualquiera, sino el inicio de un "reseteo" y de una nueva vida.

Esta época está marcada por la entrada en la Era Acuariana, caracterizada por el pensamiento y la comunicación, aunque advierte que muchos no han sabido aprovechar la tecnología para fines positivos.

En este marco de transformación y reconciliación, aquellos que no logren perdonar o corregir errores podrían no "pasar la prueba".

Si la Selección Colombia logra alinearse con esta energía de renovación que define el 2026, esto podría simbolizar una ruptura con ciclos deportivos anteriores, permitiendo que la "sorpresa" pronosticada se materialice.

