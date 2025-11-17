Profesor Salomón lanza dura advertencia a bebés que nazcan en el 2026: "Desbocados"

El año 2026, bajo la regencia del Caballo (después de febrero), es un presagio de éxito material y físico. El simbolismo de este signo es profundamente revelador, ya que el caballo históricamente es el animal que "conquistó todos los pueblos" y "abrió caminos".

Esto significa que los nativos de 2026 poseerán una habilidad innata para forjar sus propias rutas y alcanzar objetivos que para otros serían inalcanzables.

Específicamente, el Profesor Salomón pronostica que el año del Caballo traerá a estos niños fuerza, dinero, energía y reconocimiento. La conjunción con el elemento Fuego en 2026 magnifica estas cualidades, haciendo que esta generación actúe con una vitalidad y pasión irrefrenables.

Sin embargo, esta intensa energía viene con una contraparte: los niños del Caballo serán "desbocados en las cosas que van a hacer en la vida". Este término, que implica actuar sin freno ni control, exige una respuesta inmediata de parte de quienes desean canalizar esta fuerza.

El Profesor aconseja que es necesario prepararse desde ahora para poder recibir y encauzar la fuerza y la energía del año 2026.

El destino de dinero y reconocimiento prometido por el Caballo de Fuego resuena con los consejos que el Profesor Salomón da universalmente sobre la prosperidad. Para una generación que viene a conquistar, la mentalidad debe ser igualmente grande.

El Profesor enfatiza que el verbo tiene poder, y lo que se dice se vuelve realidad. Si la gente piensa en pequeño, pidiendo un "ranchito" o una "carrita", eso es lo que el universo proveerá.

Para atraer la abundancia que el Caballo de Fuego asegura, la mentalidad debe ser de grandeza: "Quiero mi mansión, quiero mi casa, mi vehículo".

Esta mentalidad debe ir de la mano con la Ley de Atracción. Para que la prosperidad de 2026 se manifieste, no basta con desear desde lejos; es necesario visualizar con fe, subir al "carro" en el concesionario y preguntar por su valor, activando así el proceso de manifestación.

La naturaleza del Caballo como abridor de caminos se alinea perfectamente con la necesidad de independencia económica que el Profesor Salomón ve como esencial en el mundo actual.

