Hombre pilla a su novia con su propio primo y la enfrenta en plena playa; hay video

Un video difundido en redes sociales en donde un joven graba el momento en el que confrontó a su novia al descubrir que, presuntamente, le estaba siendo infiel con su propio primo.

La grabación, rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, generó miles de reacciones entre usuarios que expresaron sorpresa, indignación y rechazo frente a lo ocurrido.

Mujer le es infiel a su pareja con su primo

Según se observa en el clip, los hechos habrían ocurrido en una playa turística, donde el joven decide encarar a su pareja mientras la graba con su celular.



En el video, la mujer aparece sentada en una silla de playa, mientras él se acerca visiblemente alterado y comienza a reclamarle frente a otras personas presentes en el lugar.



Uno de los momentos más comentados del video es cuando el hombre señala directamente a la mujer y al familiar involucrado que resultó ser su primo pronunciando una frase que rápidamente se replicó en redes sociales:

“No más para que vean a esta cabrón y este es mi primo, no mames… ¡no mames, Valeria!”, se escucha decir al joven, dejando en evidencia su molestia y desconcierto.

Acto seguido, el hombre continúa reclamando tanto a su novia como a su primo, mientras graba la escena sin detenerse.

La mujer, por su parte, permanece sentada y guarda silencio durante gran parte del video, evitando responder a las acusaciones, lo que incrementó la tensión del momento y avivó las reacciones de los internautas.

El clip fue compartido inicialmente en TikTok y en cuestión de horas acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones, convirtiéndose en uno de los videos virales más comentados de los últimos días.

En redes sociales, las opiniones se dividieron. Algunos usuarios expresaron solidaridad con el joven, argumentando que su reacción fue comprensible ante lo que consideró una doble traición.

Comentarios como “no solo fue la novia, también fue el primo” o “eso duele el doble” se repitieron en distintas plataformas. Otros, en cambio, cuestionaron la veracidad del video y sugirieron que podría tratarse de un montaje preparado para generar vistas y seguidores.

También hubo quienes criticaron la exposición pública del conflicto, señalando que situaciones de pareja deberían resolverse en privado y no frente a una cámara. “Grabar eso no arregla nada” y “las redes no son un tribunal” fueron algunas de las respuestas que circularon entre los comentarios.

Hasta el momento, no se confirma la identidad de las personas involucradas ni si el video corresponde a un hecho real o a una escena actuada.

