Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
SÚPLICA DE GIOVANNY AYALA
CAÍDAS MISS UNIVERSO 2025
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / En video: esposa descubre infidelidad en su propia casa y sorprende con su reacción

En video: esposa descubre infidelidad en su propia casa y sorprende con su reacción

Un video grabado en Ecuador expone el momento exacto en que una mujer confronta una inesperada situación en su propia casa y su reacción se vuelve viral.

Mujer golpeada por esposa de su amante
En Milagro, Ecuador, esposa encuentra a su marido con otra persona en su casa
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

Un video que circula enredes sociales muestra la intensa reacción de una mujer ecuatoriana al descubrir una situación comprometedora en el baño de su vivienda.

El incidente, ocurrido en la localidad de Milagro, provincia del Guayas, se volvió viral tras la suma de miles de reproducciones y comentarios de usuarios.

Los hechos capturados desde el interior del domicilio, evidencian la furia y frustración de la esposa ante lo que ella considera una traición imperdonable. El clip, expuso el tema de la infidelidad y la forma como se manejan este tipo de deslealtades.

Lee también: Pastor vive en poligamia termina demandado por una esposa por falta de atención

Este video difundió la reacción que tuvo la esposa tras infidelidad que además, fue grabada por su mejor amiga y publicado a través de diversas plataformas de contenido, en especial TikTok, donde usuarios de varios países compartieron y comentaron el suceso ocurrido.

Las imágenes exponen el instante preciso en que la esposa ingresa a su hogar y avanza hacia el cuarto de baño, donde encuentra a su marido junto a otra joven en una situación de intimidad.

Te puede interesar:

  1. último video del hijo de Giovanny Ayala
    Aparece video del hijo de Giovanny Ayala justo antes de ser secuestrado, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @miguelayala_oficial
    Nación

    Aparece video del hijo de Giovanny Ayala justo antes de ser secuestrado

  2. Niño que pide árbol de navidad
    La historia de pide y su deseo de navidad
    Foto: capturas de pantalla de 'El Agropecuario'
    Virales

    El tierno deseo de Navidad de un niño: un árbol para compartir con su abuelita

La sorpresa se transforma inmediatamente en una pérdida total de control y en una furia, donde la mujer acciona agresivamente debido a lo que está viendo, lo que se puede evidenciar en el video.

Mujer reacciona agresivamente ante infidelidad de su esposo en Ecuador

La esposa agarra lo que parece ser un palo de escoba, e inicia agrediendo a su esposo. Testigos que presenciaron el hecho, incluida su amiga, mostraron su reacción impactante ante los hechos presenciados.

Publicidad

Te puede gustar: Video: italiana revela los hábitos colombianos que más le chocaron durante su estadía

Envía su furia a través del palo hacia la presunta amnate que se estaba bañando, gritando fuertes insultos y obligándola a salir del lugar, mientras la joven, entre lágrimas, intenta protegerse.

Publicidad

El suceso no dura mucho tiempo, pero la grabación captura lo suficiente para volverse tema de debate en todo el continente, especialmente en Milagro, Ecuador, donde ocurrieron los hechos.

Puedes ver también:

  1. John Davis narró su experiencia en 'el más allá'
    Hombre declarado muerto durante 6 minutos revivió y contó lo que vio en 'el más allá’, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Virales

    Hombre declarado muerto durante 6 minutos revivió y contó lo que vio en 'el más allá’

  2. Reacción viral de la candidata de Chiquinquirá
    Reacción viral de la candidata de Chiquinquirá
    /Foto: Facebook Leidy Estupiñán / redes sociales
    Virales

    La reacción viral de la candidata de Chiquinquirá que se robó el show: "Yo me parcho"

Además, la la mujer le corta el cabello a la que se supone que es la amante de su marido, mientras ella sigue gritando.

El video, escaló rápidamente a los primeros lugares de las tendencias y generó una ola de opiniones. Gran parte de la audiencia expresó solidaridad con la esposa, considerando que su enojo era una respuesta emocional, entendible ante una traición tan íntima y pública.

Incluso, muchos usuarios indicaron que cualquier persona reaccionaría con rabia si descubriera a su pareja en tal circunstancia, especialmente dentro de la privacidad de su propio domicilio. Mensajes de apoyo para la esposa se multiplicaron y diversos comentarios defendieron su derecho a expresar su rabia.

Sin embargo, otros usuarios, cuestionaron la violencia física ejercida, quienes señalaron que la responsabilidad principal de la infidelidad recae en el marido, quien rompió el compromiso con su esposa.

Publicidad

La crítica más recurrente fue a la decisión de la esposa de atacar a la otra mujer en lugar de confrontar directamente al esposo. Preguntas como "¿Por qué el castigo solo para ella?" o "El marido se salvó de la paliza" se convirtieron en tendencia en las discusiones que se generaron.

Por ahora se sabe que los hechos no van más allá de lo viral, puesto que no hay intervención legal o de las autoridades. Mientras tanto, los usuarios en redes sociales siguen a la espera de nuevas actualizaciones.

Publicidad

Mira también: Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de su video, ¿reveló quién fue?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Infidelidad

Viral

Redes sociales

Video

Video viral

Ecuador