Pastor vive en poligamia termina demandado por una esposa por falta de atención

Se conoció que una mujer estadounidense demandó a su ex esposo, David Watson, luego de que este supuestamente la ignorara y favoreciera a sus otras cuatro esposas. Sumado a esto, se sabe que este matrimonio tiene una batalla legal por una propiedad que habían adquirido los dos en un inicio.

Por lo cual, se conoció por parte de las autoridades de Estados Unidos que Shirlyn Watson, de 71 años, demandó a su exesposo, David Watson, de 73, tras 47 años de casados. De igual forma, se supo que la pareja vive en Manti, Utah, tiene 11 hijos y vive un estilo de vida polígamo.

Así mismo, se conoció que esta familia hacía parte de la Hermandad Unida Apostólica (Apostolic United Brethren - AUB), una organización mormona de la que David era el pastor. Sin embargo, desde agosto del 2019 la relación se fracturó debido a que su esposo prefirió dar mayor atención a sus otras mujeres que a ella.



¿Por qué Shirlyn demandó a David Watson?

El medio local ABC4 Utah mencionó que Shirlyn era la persona que se encargaba del cuidado de su hijo, Robert, quien también tenía problemas de salud y una discapacidad. De igual forma, se conoció que David Watson no se preocupaba por las necesidades del joven y se anteponía a los deseos de sus otras parejas.

"Él empezó a perderme hace años. Si surgía algo con 'la esposa favorita', él iba primero a atenderla a ella", expresó Shirlyn para el medio en cuestión. De igual forma, explicó que Watson contaba con una casa diferente para cada una de las mujeres, pero legalmente David solo estuvo casada con ella.

Cabe destacar que Shirlyn afirmó que la poligamia ayudó a su relación durar más de 47 años, pese a que sabe que no es muy fácil de aceptar por las personas. Sin embargo, esta comentó que tiene demandado a su ex esposo debido a que este le está impidiendo el ingreso a su casa, pese a que fue comprada por los dos.

Tras su ruptura en 2019, David Watson le pidió a Shirlyn pagar un arriendo mensual si quería seguir viviendo en la propiedad. Además, de que se negó a incluir su nombre en el título de la residencia. Años después se enteró que su ex pareja había cambiado todas las cerraduras del domicilio.

Situación por la cual, presentó una demanda este mes de noviembre que busca entregarle el 25% de la propiedad. Sin embargo, el equipo legal de David respondió diciendo que él es el dueño del 100% del terreno y la vivienda. Por lo cual, la última decisión será tomada por parte de las autoridades de este país.