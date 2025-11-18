Mujer le echó 'madrazo' a ciclista por hacer maromas en plena ciclovía: "Quítese de ahí"

El video de una discusión en plena ciclovía se volvió tendencia en pocas horas. Las imágenes muestran a un joven ciclista que, mientras avanza levantando la bicicleta en la llanta trasera, termina cerrándole el paso a una mujer que también se desplazaba por la ruta.

Según las imágenes, otro ciclista graba la escena desde atrás y alcanza a capturar el momento exacto en que el ambiente se calienta.

En el clip se ve al joven realizando la maniobra sin bajarse de la bicicleta, incluso cuando la vía está concurrida. Hay personas caminando, otras pedaleando, cada una en su ruta, pero el truco del ciclista terminó generando un choque verbal que hoy tiene a medio país opinando.

La mujer, al parecer incómoda por la maniobra y porque él habría obstruido su paso, le suelta una frase directa que ya está siendo repetida en todas las redes: “Maldito ñero, h… quítese de ahí”.

La respuesta del ciclista causó sorpresa

El joven, lejos de alterarse, responde con una tranquilidad que sorprendió a muchos: “¿Cuál ñero? Controlando mi seño, controlando”, dice mientras se mantiene en la misma maniobra y sonríe hacia quien lo está grabando.

La escena dura apenas unos segundos, pero suficiente para que se dispararan los comentarios en plataformas como TikTok, X e Instagram.

La publicación se volvió tendencia porque, además del choque verbal, la situación abrió un debate sobre el uso de la ciclovía y el comportamiento de los ciclistas que hacen maromas mientras otros intentan circular con normalidad.

Hay quienes defendieron al joven asegurando que la reacción de la mujer fue exagerada y sin necesidad de insultos. Otros, por el contrario, respaldaron su molestia, señalando que las maniobras pueden ser imprudentes cuando hay tanta gente compartiendo espacio.

A pesar de la tendencia, lo cierto es que no se conoce la identidad de los involucrados ni la fecha exacta en la que se grabó el video. Sin embargo, eso no impidió que se viralizara con fuerza y que cada plataforma lo replicara acompañada de su respectiva ola de comentarios, análisis y debates sobre convivencia en la ciclovía.