La reacción viral de la candidata de Chiquinquirá que se robó el show: "Yo me parcho"

La final del Reinado de la Independencia 2025 dejó coronada a Faylin Rodríguez, representante del barrio Blas de Lezo, pero la verdadera sensación de la noche surgió después de la ceremonia. Fue un video grabado en un momento relajado y sin protocolo el que terminó llevándose la atención total en redes sociales: la reacción de Leidy Laura Estupiñán Marrugo, candidata del barrio Nuestra Señora de Chiquinquirá.

La escena se registró minutos después de que se anunciara la nueva corte real, conformada por Villa Fanny como tercera princesa; Barrio España, segunda princesa; La Campiña, primera princesa; y Olaya Herrera sector Central como virreina. Mientras las ganadoras daban entrevistas, fotos y saludos, Leidy Laura compartía un rato con su familia, ajena a lo que estaba a punto de pasar.

En el video, publicado inicialmente en TikTok y ahora circulando en todas las plataformas, se ve a la joven sentada cuando un amigo se acerca y le pregunta:

“¿Mor, y tu corona?”

Ella, sin calentarse la cabeza, suelta una frase que hizo estallar las redes:

“Ay, bebé… ahí está bien, gracias a Dios. En mi casa.” "La verdad, a mí no me importa. Conmigo se van a dar mala vida, porque yo me parcho; me invirtieron bastante.”

Video de la candidata de Chiquinquirá se hizo viral

El video ha sido replicado por cientos de usuarios que destacaron su actitud ligera, sin resentimientos, y la forma tan tranquila con la que asumió el resultado. Para muchos, Leidy Laura terminó representando ese espíritu caribe que entiende que una corona no define la experiencia ni el esfuerzo detrás de la participación.

La noche del 16 de noviembre ya estaba cargada de brillo: una tarima 360, 120 artistas en escena entre bailarines, músicos y las 39 candidatas, y un ambiente festivo impulsado por el Gobierno Distrital para resaltar el valor cultural del Reinado de la Independencia. Sin embargo, mientras los reflectores se enfocaban en la nueva soberana, quién iba a imaginar que el clip más compartido saldría de un rincón tranquilo del backstage.

Lo cierto es que la candidata de Chiquinquirá terminó robándose un lugar especial en la conversación digital. Su reacción, genuina y cero protocolaria, conectó con miles de usuarios que la aplauden por mantener el humor incluso en una noche tan competida.