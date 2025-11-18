Isa y Zambrano del Desafío Siglo XXI revelan la verdad sobre su relación actual

La competencia del Desafío Siglo XXI no solo mantuvo a los televidentes entretenidos con las pruebas y rendimiento físico, sino que también despertó gran curiosidad por los lazos personales que se formaron entre los concursantes.

Desde el principio de la temporada, la conexión entre Isa y Zambrano se volvió un tema constante de conversación y especulación en las redes sociales. Su química en la convivencia capturó la atención de los seguidores del reality de Caracol Televisión.

La historia entre Isa y Zambrano experimentó muchos altibajos, esto debido a que Isa salió del programa entre las primeras pruebas, los televidentes pensaron que ese romance, que apenas empezaba, terminaría allí.



Sin embargo, la ausencia de la participante hizo que Zambrano se acercara a otras concursantes, como Katiuska, Tina y Grecia. Lo que generó muchos comentarios y aumentó la incertidumbre sobre qué pasaría si Isa regresaba al juego.

La dinámica del reality dio un giro inesperado cuando Isa volvió como un refuerzo clave para el equipo Gamma. Quedando así de nuevo en el mismo lugar, justo cuando Katiuska fue expulsada por filtrar información confidencial.

Con Isa y Zambrano juntos otra vez en la Ciudad de las Cajas, las preguntas sobre si el romance se reactivaría empezaron a circular entre los seguidores y hasta entre sus compañeros. La presión para que dieran una respuesta creció en el ambiente de la competencia.



¿Isa y Zambrano del Desafío siguen juntos?

El programa La Red del Canal Caracol preguntó a los participantes directamente sobre su vínculo actual. La entrevista, realizada por 'Jhoncito Preguntón', buscó aclarar si Isa y Zambrano seguían siendo pareja o si su relación cambió por completo.

Los dos respondieron poniéndole fin a la especulación, Zambrano dijo, con una sonrisa, que él e Isa solo son "amiguitos". Afirmó que entre ellos no existe una relación "con derechos", es decir, que no son novios. Isa asintió, confirmando que todo entre ellos se aclaró por completo.

Cuando les preguntaron por qué todavía se notaba tanta química, Zambrano explicó que las cosas en la vida cambian. "Hubo error y ya", comentó, refiriéndose a los intentos de un romance formal.

Isa lo confirmó, al decir: "De ambos... Las cosas entre nosotros quedaron muy claras. Estamos bien y ya". Esta declaración puso punto final a las esperanzas de quienes querían verlos juntos.

Zambrano aclaró que hoy su relación se enfoca en una bonita amistad y compañerismo, dijo: "Cada loco con su costal y cada persona por su lado". Con esto, dio a entender que, aunque se entienden muy bien, las posibilidades de ser pareja se acabaron y su foco ahora es la competencia.

El participante agregó que la química que tienen ahora es útil para cosas cotidianas del reality y para fortalecer el grupo: "Hay química para cocinar, hablar, sentarse... como amiguitos mejor". Isa se mostró totalmente de acuerdo con la nueva situación.

Otras participantes del equipo Gamma, como Tina y Rosa, comentaron sobre el final de este vínculo amoroso. Rosa dijo que "murió un amor", a lo que Tina complementó: "Renacieron otros".

Isa y Zambrano ahora concentran sus esfuerzos en la competencia como miembros del equipo Gamma, buscando llegar a la final. Aunque la tensión amorosa quedó atrás, su buena relación y compañerismo serán fundamentales para avanzar en el Desafío Siglo XXI.

Por otra parte, los televidentes siguen atentos a las estrategias y nuevas alianzas que se formen en el programa.

