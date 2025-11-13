Valentina del Desafío saca trapitos al sol y lanza pulla a Lucho: "¿Y el cerebro qué?”

En el capítulo reciente del Desafío, Valentina, participante del desafío, tomó la palabra para aclararle algunas cosas a Lucho, con quien tuvo un amorío a inicios del reality, hasta que el participante fue eliminado.

Con la nueva temática del Desafío en la que rearmaron equipos y competencias con ex participantes, esta pareja fue seleccionada por la misma capitana de equipo, Yudisa, dejándolos de esta forma en la misma casa, Alpha.

La conversación tuvo lugar en el momento en el que la competidora empezó a recordarle a Lucho que vivieron un momento especial en el programa, que él estaba con ella y luego lo que pasó cambió el juego. Lo remató diciendo que él no quiso seguir en su vida, así que ¿para qué preguntas?



La concursante explicó que cuando estaba con él ella lo acompañó, lo apoyó, y lo sabe. Dijo: “Yo lo vi así”, en alusión al vínculo que tuvieron. Le aclaró que en ese momento ella estaba sola y que cuando él decidió alejarse, fue su decisión.

Posteriormente, expuso las razones por las que estaba sentida o molesta con el competidor, mencionando a María C y lo que ocurrió en el famoso “Cubo de los Eliminados” lugar en el que Lucho tuvo una semana de cercanía con ella, que los videos circularon y que eso generó sus sospechas. “Mucho cuerpo, mucho gimnasio, ¿y el cerebro qué? Trabájelo”, comentó la competidora.

¿Qué respondió Lucho a los comentarios de Valentina en el Desafío?

Durante ese cruce de comentarios, él intentó responder diciendo: “yo entiendo a lo que usted se refiere”, pero la intervención de la participante lo interrumpió: “Como usted no sabe nada, entonces va a suponer”. Estos comentarios tuvieron repercusiones en la casa Alpha, debido a la tensión entre los demás participantes; tras su intervención, ella se levantó molesta y salió del espacio, dejando a todos la curiosidad de lo ocurrido.

Por otro lado, en las redes sociales ya está circulando el tema. Los usuarios y fans del Desafío se empiezan a preguntar, ¿qué hará Valentina con todo esto? ¿El vínculo con Lucho quedará totalmente roto o habrá una conversación formal después? ¿Cómo reaccionará Lucho ante las acusaciones indirectas? Y qué papel jugará María C en todo esto, pues sus acciones en el cubo siguen dando de qué hablar.

En X y en Instagram los usuarios tomaron partido, algunos aplaudieron la actitud de ella por hablar sin miedo y decir lo que muchos pensaban, mientras otros defendieron al participante, argumentando que cada quien tiene derecho a rehacer su vida dentro del reality.

Los memes también circularon, montajes del momento exacto en que la participante se levanta de su silla, frases como “¡Tremenda lección de dignidad!” y hasta comparaciones con escenas de telenovelas. En TikTok, los clips del enfrentamiento superaron miles de reproducciones en pocas horas, con audios editados y reacciones de fanáticos del Desafío Siglo XXI.

