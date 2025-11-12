Publicidad

Hermana de 'Rata' del Desafío le canta la tabla a Zambrano: "Juega con el alma"

Hermana de 'Rata' del Desafío le canta la tabla a Zambrano: “Juega con el alma”

Las redes sociales se encendieron después de que familiar de Rata, participante del Desafío, decidió hablar tras críticas y polémica generada por otro participante.

Zambrano y Rata, participantes del Desafío Siglo XXI
Zambrano habla de su conformación del equipo Gamma
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Carlos Maldonado, más conocido como Rata, participante del Desafío Siglo XXI 2025, a lo largo de la temporada, se convirtió en uno de los más fuertes de su grupo Gamma, pero también uno de los más señalados por su forma de jugar.

Aunque muchos lo ven como un tipo noble y solidario, otros lo tildan de “traicionero”, después de algunas decisiones que no gustaron dentro de su equipo.

Lee también: Katiusca, participante expulsada del Desafío, se fue del país; reveló dolorosos motivos

La polémica empezó cuando Anthony Zambrano, el atleta olímpico, también participante del Desafío, lanzó fuertes palabras contra Rata en el más reciente capítulo del Desafío, acusándolo de no tener lealtad con los suyos.

Este comentario tuvo lugar despues de que Zambrano y Yudisa, los primeros Semifinalistas en cumplir la misión que les dió Andrea, reacomodaran sus equipos y escogieran las banderas que querían representar.

Zambrano se fue por la bandera naranja, representando a Gamma y Yudisa se quedó con Alpha, la bandera morada. Entre la elección de participantes Zambrano no escoogió a Rata, lo que generó curiosidad ante los participantes e incluso ante Colombia acerca de su elección.

Te puede gustar: Katiuska revela quién provocó su expulsión de Desafío Siglo XXI y asegura que la utilizó

Una vez habitando la casa Gamma estas fueron sus palabras: "Yo no ando con gente que es traicionera ni Judas tampoco. Yo soy un compañero real que voy hasta la muerte con la gente, pero con gente hipócrita no me gusta, él fue muy hipócrita con Gamma y yo soy muy celoso con las banderas de los equipos y también habló mal de mí, ¿entonces qué más pues?".

Por otro lado, Yudisa conformó su equipo con a Rata, sin importar que este participante sufriera un retraso para llegar a La Ciudad de las Cajas. Lo que ponía en riesgo su elección y de esta forma, el participante ahra queda en un equipo en el que no había estado nunca.

La situación generó tensión entre los equipos y desató comentarios en redes sociales sobre estrategia, compromiso y cómo se juega dentro del reality.

¿Qué dijo la familia de Rata, tras el comentario que hizo Zambrano en el Desafío?

Ante la ola de comentarios, María Alejandra Maldonado, hermana del competidor, no se quedó callada y aseguró que Rata siempre ha sido una persona con valores, nobleza y buen corazón.

“Mi hermano no es traicionero, él juega con el alma. Lo que pasa es que en este juego, ser buena persona a veces se malinterpreta”, dijo María Alejadra, en una entrevista de medios, hace un tiempo atrás.

Post de la reacción de la hermana de Rata tras comentario de Zambrano
Foto: redes sociales

También mencionó que en su casa lo criaron con principios sólidos y que lo que hace en el programa refleja su esencia, como ayudar, pensar antes de actuar y no pasar por encima de nadie solo por ganar.

Hoy confirma su posición: "Mi Ratica hermoso, un equipo más. Manifiesto que serás el mejor competidor de esta nueva etapa. Ahora Alpha hasta que traigas la copa a casa. Te amo", fue el mensaje que le escribió su hermana en un post de instagram.

El ambiente en el Desafío se pone cada vez más tenso. Por ahora, su familia lo respalda, sus fans lo siguen y los rivales están pendientes de sus estrategias y movimientos.

Mira también: Camilo, ex participante del Desafío Siglo XXI, habló sin pelos en la lengua

