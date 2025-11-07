Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿PAISAS COMIENDO CHANGUAA?
PIDE CASA POR CÁRCEL A JUAN SUÁREZ
FALLECE CANTANTE VALLENATO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Katiuska revela quién provocó su expulsión de Desafío Siglo XXI y asegura que la utilizó

Katiuska revela quién provocó su expulsión de Desafío Siglo XXI y asegura que la utilizó

La barranquillera, excapitana del equipo Omega, contó en el programa Día a Día cómo una persona cercana filtró información clave del reality, lo que derivó en su salida inmediata del concurso.

Katiuska, exparticipante del Desafío Siglo XXI
Katiuska habla en día a día sobre su expulsión del reality
Foto: captura redes sociales @realityscol
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

El capítulo más reciente de Desafío Siglo XXI sorprendió a los televidentes cuando la producción anunció la expulsión de Katiuska, una de las participantes más fuertes y aspirantes al título.

De acuerdo con la presentadora Andrea Serna, la expulsión obedeció a que personas del entorno inmediato de la competidora accedieron a información reservada del programa y la divulgaron a cambio de dinero.

Lee también: VIDEO: Dolorosa reacción de Katiuska al ser expulsada del Desafío; ¿quién la traicionó?

Katiuska apareció en Día a Día visiblemente afectada, con la voz entrecortada y reconociendo que la regla de confidencialidad se había quebrantado.

“La primera es la tusa que estoy pasando por sacar a alguien que fue alguien importante por haberme traicionado”, confesó, mientras se lamentaba por perder su sueño en el ‘Desafío’.

Te puede interesar:

  1. Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI
    Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI
    /Foto: Desafío
    Entretenimiento

    Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI: la razón que sorprendió a todos

  2. Zambrano y Tina, su charla en la Suit DITU desató diferentes opiniones
    Zambrano y Tina, Desafío siglo XXI
    Foto: Instagram de DITU
    Farándula

    Se conoce lo que pasó entre Zambrano y Tina en la Suite tiene hablando a todos en el Desafío

“En resumen lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó. Me preguntó muchas cosas y usó esa información para su beneficio sin mi consentimiento”, dijo.

¿Quién fue el responsable de la expulsión de Katiuska Bula en el Desafío Siglo XXI 2025?

Katiuska señaló que, aunque no ejecutó ella directamente la filtración, debió haber sido más cuidadosa. “No fue mi culpa, pero sí mi responsabilidad porque es mi nombre y al final la primera boca de donde salió fue la mía”, añadió.

Te puede gustar: Participante del ‘Desafío’ hace cruda confesión sobre cómo perdió a su bebé

Publicidad

Según fuentes del programa, la regla quebrantada se considera entre las más graves, revelar contenidos exclusivos del reality, como pruebas, dinámicas o ubicaciones, rompe el pacto de confianza que hace parte del formato.

Katiuska explicó que todo transcurrió sin mala intención inicial, puesto que confiaba en su entorno, no creyó que alguien cercano se arriesgaría a usar su información. Ahora, acepta las consecuencias y señaló que este episodio le dejó una lección sobre la vida y la competencia.

También puedes leer:

  1. Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños
    Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños
    Foto: imagen tomada de @vallejo777.co
    Farándula

    Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños

  2. ‘Guajira’ de El Desafío fue víctima de millonario robo, indignantes detalles
    Kelly Ríos o mejor conocida como 'Guajira', imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @kellyrios27
    Farándula

    ‘Guajira’ de El Desafío fue víctima de millonario robo, indignantes detalles

Publicidad

La repercusión entre seguidores del programa fue inmediata, varios consideraban a la barranquillera favorita para ganar y vieron en su expulsión un giro inesperado que marca un antes y un después en esta edición.

En cuanto al futuro, Katiuska manifestó que retomará su vida “sin rencores, pero con firmeza”, no desea seguir vinculada con la persona que la perjudicó, y pretende reconstruir su camino fuera del escenario del concurso.

De la misma forma, dejó boquiabiertos a todos los fans del desafío al indicar: “Estoy tan decepcionada que no tengo nada que decirle a esa persona. No quiero tenerla cerca de mí, no quiero que sea parte de mi vida, no quiero darle la menor importancia”, mostrando una sentencia puntual frente a esta polémica.

Además, terminó con que lo que desea es “vivir esto con personas que me quieren”. “No quiero decirle nada”.

La barranquillera dejó claro que está “pasando dos tusas” y al mismo tiempo, deja en el aire la idea de que sería su esposo quien divulgó la información acerca de los acontecimientos presentados, según las afirmaciones acerca de quién abría sido y cómo la afectó sentimentalmente y en la competencia.

Mira también: DESAFÍO SIGLO XXI: Camilo contará como entrar al reality

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Desafío

Chismes

Reality Show

Redes sociales