Tumbarán reconocidos restaurantes donde Karol G le gustaba comer

Medellín se prepara para despedir a uno de sus referentes comerciales y gastronómicos más tradicionales, el cual es conocido como ‘Salpimuertos’, llamado así debido a que este se encuentra en frente al cementerio Campos de Paz, el cual llegó a ser reconocido por Karol G. El anunció se realizó debido a las obras del metro de la 80.

Se conoció que el establecimiento tendrá que desocuparse para dar paso a la construcción del sistema de transporte, por lo cual, se descarta que el cierre se obedezca a dificultades económicas. Sin embargo, se desconoce si este local continuará en otro punto de esta ciudad.

Recordemos que durante varios años, el lugar se consolidó en Medellín como una parada obligatoria para los turistas, debido a su cercanía con el aeropuerto Olaya Herrera le dió la posibilidad de atraer mucha gente. Dicho establecimiento tiene sus orígenes desde la década de 1970 y es conocido como Melón y Salpicón.



El anuncio del cierre ha generado reacciones de nostalgia, pues el sitio acompañó tanto momentos de duelo como de celebración. “Acá hay gente que sale triste de Campos de Paz con las cenizas de sus parientes. Llegan, ponen la urna en la mesa, se secan las lágrimas, se comen su salpiconcito y, charlando, hasta una sonrisa les sale después de tanto dolor”, expresaron trabajadores para el medio de comunicación El Colombiano.



¿Qué fue lo que mencionó Karol G sobre 'Salpimuertos'?

Los años que tiene el establecimiento logró atraer a figuras internacionales como es el caso de varios jugadores de los equipos de fútbol de Antioquia, Ismael Romero y Nelson Velásquez han probado dicho producto, sumado a esto Karol G, en una ocasión afirmó que este establecimiento era uno de los favoritos, situación que terminó por reforzar su reconocimiento.

“Los salpimuertos son los mejores. Les dicen salpimuertos porque es un salpicón que venden afuera de Campo de Paz… y son los mejores salpicones del planeta entero”, expresó la cantante en ese momento, clip que fue viralizado con frases y ayudó a la popularidad del local.

Finalmente, se conoció que el establecimiento tendrá hasta el próximo 30 de diciembre para desocupar el lugar, situación que lamentan todos los habituales clientes de este emblemático sitio.

