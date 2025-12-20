Giro en el caso Vivian Polanía: amigo de la jueza dio un testimonio clave

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Vivian Polanía, jueza que fue hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta durante la tarde del miércoles 17 de diciembre. El caso ha generado conmoción en la ciudad y en el sector judicial, no solo por el cargo que ocupaba la funcionaria, sino por los elementos que rodean su fallecimiento.

Al interior de la vivienda también fue encontrado su hijo menor de edad, quien presentaba un cuadro de deshidratación y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Posteriormente, el menor quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras se activaban los protocolos correspondientes.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que en una primera revisión el cuerpo de la jueza no presentaba signos visibles de violencia. Esta declaración abrió varias líneas de análisis sobre lo ocurrido, entre ellas la posibilidad de una muerte autoinfligida, hipótesis que, por ahora, no ha sido confirmada.



Amenazas previas y dudas sobre un posible suicidio

En medio del avance de las investigaciones, un testimonio conocido por el diario El Tiempo ha cobrado relevancia. Se trata de Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de Vivian Polanía, quien aseguró que la jueza había sido víctima de amenazas debido a los procesos judiciales que tenía a su cargo.

“Ella tenía muchas amenazas por ser jueza Bacrim, negaba muchos beneficios a miembros de bandas criminales. Por eso tenía esquema de protección de la Rama Judicial. Era la juez incorruptible. De hecho, fue la jueza de garantías en el caso de los asesinos del periodista Jaime Vásquez”, afirmó Maldonado.

El abogado también reveló que había hablado con Polanía apenas dos días antes de su muerte y expresó dudas frente a la versión de un posible suicidio. Según su relato, la jueza atravesaba un buen momento personal tras el nacimiento de su hijo.

“Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido porque se habría llevado por delante al niño, pero será Medicina Legal quien determine las causas de su muerte. Ella vivía en un conjunto cerrado, al cual era muy difícil que alguien ingresara”, señaló.

Sobre unos audios que circularon en los que Polanía mencionaba dificultades con una expareja, Maldonado indicó que esa situación ya había sido superada y no representaba un conflicto vigente al momento de su fallecimiento.

“En las grabaciones habla de problemas que tenía con una expareja, pero entiendo que era más un tema de convivencia y eso se solucionó”, explicó.

Por ahora, las autoridades esperan los resultados de Medicina Legal para establecer con certeza qué ocurrió. El caso sigue abierto y continúa generando interrogantes dentro y fuera del ámbito judicial.