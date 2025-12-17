Encuentran sin vida a la juez Vivian Polanía en su apartamento de Cúcuta

Las autoridades de Cúcuta confirmaron en la tarde del miércoles 17 de diciembre el fallecimiento de la juez Vivian Polanía, cuyo cuerpo fue hallado al interior de su apartamento, ubicado en el barrio Ceiba II, en la capital de Norte de Santander.

El hecho fue conocido luego de que el esquema de seguridad asignado a la funcionaria llegara al edificio para cumplir con su acompañamiento habitual. Al no obtener respuesta tras varios minutos tocando la puerta y llamando de manera insistente, los escoltas decidieron dar aviso a la Policía Nacional, que ingresó al inmueble y confirmó el hallazgo.

Dentro del apartamento también fue encontrado con vida el hijo de la juez, un bebé de apenas dos meses de nacido. El menor fue trasladado de manera urgente a una clínica privada de la ciudad, donde profesionales de la salud evalúan su condición, teniendo en cuenta que no se tiene claridad sobre cuánto tiempo permaneció solo en el lugar.

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento fue activado de inmediato para garantizar la atención del menor, mientras se adelantaban las diligencias judiciales correspondientes en el apartamento. El área fue acordonada para permitir el trabajo de los investigadores y preservar la escena.

¿De qué murió la juez Vivian Polanía?

Por ahora, las autoridades se encuentran estableciendo las causas del fallecimiento. El caso se mantiene en etapa de verificación y análisis, sin que se haya emitido un pronunciamiento definitivo. Las entidades competentes señalaron que será Medicina Legal la encargada de aportar los elementos técnicos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Vivian Polanía era una figura conocida dentro del ámbito judicial de Cúcuta. Su nombre había sido ampliamente mencionado en 2023, cuando estuvo vinculada a una investigación interna tras un hecho ocurrido al interior del Palacio de Justicia de la ciudad. Ese episodio generó amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndola en un personaje mediático más allá de su ejercicio profesional.

A pesar de ese antecedente, la juez continuaba vinculada al sistema judicial y contaba con un esquema de seguridad asignado, el mismo que terminó alertando a las autoridades tras no lograr contacto con ella durante la jornada del miércoles.

Vecinos del sector Ceiba II manifestaron sorpresa por lo ocurrido y aseguraron que durante el día no escucharon ruidos o situaciones inusuales en el apartamento. Algunos señalaron que la presencia policial y de organismos judiciales se hizo evidente entrada la tarde, cuando se confirmó la situación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también fue notificado del caso, debido a la condición del menor, con el fin de activar las rutas de atención correspondientes y garantizar su protección integral mientras se esclarecen los hechos.

