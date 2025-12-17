Salario mínimo 2026: esta sería la cifra final si el Gobierno lo fija por decreto

El salario mínimo en Colombia para 2026 aún no está definido y el país sigue atento a lo que ocurra en la Mesa de Concertación Salarial. Mientras avanzan las negociaciones entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, crece la posibilidad de que el aumento sea fijado por decreto, como ha ocurrido en otros años cuando no se logra un consenso.

Desde el 1 de diciembre de 2025, las partes comenzaron las conversaciones formales para definir el nuevo salario. Este proceso es clave porque de su resultado dependen los ingresos de millones de trabajadores, así como los costos laborales para las empresas y el comportamiento de la economía en general.



Qué proponen los trabajadores

Las centrales obreras han solicitado un incremento alto, argumentando el impacto del costo de vida y la necesidad de proteger el poder adquisitivo. Su propuesta se mueve entre un aumento del 10 % y el 20 %.



Si se aplicara ese rango, el salario mínimo para 2026, sin auxilio de transporte, quedaría entre $1.565.850 y $1.708.200. Estas cifras reflejan la intención de compensar el alza en productos básicos, servicios y arriendos.



La postura de los empresarios

Por su parte, los gremios empresariales han sido más cautelosos. Su propuesta inicial plantea un aumento cercano al 7,21 %, lo que dejaría el salario mínimo en $1.526.134 sin auxilio de transporte y alrededor de $1.740.554 con el subsidio incluido.

Los empresarios sostienen que un incremento mayor podría afectar la generación de empleo y la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores que aún enfrentan dificultades económicas.

¿Qué propone el Gobierno Petro?

El Gobierno Nacional ha dejado claro que busca un aumento superior al planteado por los empresarios. De manera preliminar, se ha hablado de un salario mínimo de $1.800.000, más un auxilio de transporte de $252.000, lo que daría un ingreso total cercano a $2.052.000.



Fechas clave del proceso

El calendario es determinante.



15 de diciembre de 2025 es la primera fecha límite para lograr un acuerdo entre las partes.

30 de diciembre de 2025 es el plazo máximo para que el Gobierno expida un decreto si no hay consenso.

Si no se alcanza un acuerdo antes de esa fecha, el salario mínimo quedará definido directamente por el Ejecutivo.



Cómo quedaría el salario mínimo en 2026 que Gustavo Petro fijaría por decreto

El escenario del salario mínimo para 2026 se volvió más complejo ante la falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores. La posibilidad de que el Gobierno lo defina por decreto cobra cada vez más fuerza.

La ley establece cuatro criterios para fijar el aumento: la inflación, para proteger el poder adquisitivo; la productividad, que para 2026 se proyecta en 2,6 %; el crecimiento económico del país; y las condiciones del mercado laboral.

Aunque los empresarios propusieron un incremento del 7,21 %, el presidente Gustavo Petro ha manifestado que el aumento debería ser superior. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, el Gobierno evalúa un alza cercana al 11 %.

De concretarse ese escenario, el salario mínimo quedaría en $1.580.085 sin auxilio de transporte y alrededor de $1.800.085 con el subsidio incluido. Esta cifra estaría más cerca de la propuesta gubernamental que de la planteada por los gremios empresariales.