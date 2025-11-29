Así quedaría el Salario Mínimo en 2026 según la IA: la cifra sorprende a muchos

Cada cierre de año trae una pregunta que inquieta a trabajadores, empresas y economistas por igual: ¿de cuánto será el aumento del salario mínimo para el año siguiente?

Esta vez, la discusión sobre el ajuste que regirá en 2026 llega acompañada de un nuevo invitado a la mesa: la inteligencia artificial, que ya entregó su propia predicción basada en datos recientes de inflación, productividad y tendencias económicas.



Primeras proyecciones del Salario Mínimo para el próximo año

La instalación oficial de la mesa de concertación se realizará el lunes 1 de diciembre, donde Gobierno, gremios y centrales obreras comenzarán el debate que podría extenderse hasta el 30 de diciembre.

Como ocurre cada año, el IPC juega un papel fundamental. Para octubre de 2025, este indicador se ubicó en 5,51%, según cifras oficiales del DANE, lo que anticipa un aumento moderado, aunque no tan elevado como los años de mayor inflación.

En caso de no existir consenso, el Ejecutivo tendría la facultad de fijar el incremento vía decreto, como ocurrió el año pasado. De hecho, el salario vigente fue definido por el Gobierno, que estableció un total de $1.423.500 tras un aumento del 9,53%.

Con ese antecedente, las expectativas están sobre la mesa, especialmente en un contexto de presiones económicas y necesidad de mantener el poder adquisitivo.

Aunque aún no hay una propuesta formal de las centrales obreras, múltiples sectores ya han dado sus primeras estimaciones. Sin embargo, la predicción tecnológica abrió una nueva ventana en medio del debate.



Lo que dice la IA sobre el ajuste del Salario Mínimo

La consulta realizada a Copilot, tomando en cuenta históricos de incrementos, costos de vida, productividad y datos fiscales, arrojó una cifra concreta: un posible aumento del 6% para el próximo año. Según esta tesis, el ajuste estaría dentro de un rango probable entre 5,5% y 7%, lo que encajaría con la inflación registrada y con el comportamiento reciente del mercado laboral.

Si esta proyección se cumpliera, el ingreso básico quedaría en aproximadamente $1.508.910 para 2026, una suma que representaría un incremento de $85.410 frente al valor actual. A ese monto deberá sumarse el auxilio de transporte, que actualmente es de $200.000, aunque aún no se conoce si tendrá ajuste o permanecerá estable.

Cabe resaltar que estas predicciones sirven como referencia, pero no como un resultado final. La verdadera cifra dependerá del pulso entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, quienes deberán equilibrar la inflación, el empleo, la productividad y el impacto fiscal.

