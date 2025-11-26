MinTrabajo ilusiona el bolsillo, ¿salario mínimo podría llegar a $3 millones?

El debate sobre el salario mínimo en Colombia vuelve a la mesa. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sugerido que un salario digno para una familia de cuatro integrantes debería rondar los 3 millones de pesos, según una publicación compartida por MinTrabajo.

Según el organismo internacional, esta cifra garantizaría condiciones mínimas de vida, cubriendo alimentación, vivienda, transporte, vestimenta y otros gastos esenciales. No obstante, esta cifra no es una propuesta oficial para 2026, ya que todavía faltan conversaciones y análisis técnicos.

El Ministerio de Trabajo oficializó el cronograma para la negociación del salario mínimo de 2026, proceso liderado por Antonio Sanguino y aprobado por la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

La mesa de diálogo contará con representantes de trabajadores, empresarios y el Gobierno, y arrancará formalmente el 1 de diciembre. Este calendario busca que todas las decisiones se tomen con base en información económica confiable y análisis técnico riguroso.

Cronograma definición salario mínimo 2026:

1 de diciembre: Instalación oficial de la mesa y presentación del PIB del tercer trimestre de 2025, cuentas nacionales de transferencias y dinámica laboral por parte del DANE.

Instalación oficial de la mesa y presentación del PIB del tercer trimestre de 2025, cuentas nacionales de transferencias y dinámica laboral por parte del DANE. 5 de diciembre: Entrega del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador fundamental para ajustar el salario.

Entrega del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador fundamental para ajustar el salario. 9 de diciembre: Presentación de cifras de inflación y análisis macroeconómico por el Ministerio de Hacienda.

Presentación de cifras de inflación y análisis macroeconómico por el Ministerio de Hacienda. 11 y 12 de diciembre: Sesiones continuas de concertación para debatir propuestas.

Sesiones continuas de concertación para debatir propuestas. 15 de diciembre: Primer vencimiento legal para alcanzar un acuerdo.

Si no se logra consenso en esa fecha, se activará un segundo tramo de reuniones:

16 y 17 de diciembre: Presentación de salvedades por parte de cada sector.

Presentación de salvedades por parte de cada sector. 18 y 19 de diciembre: E valuación técnica de observaciones.

valuación técnica de observaciones. 22 al 26 y 29 de diciembre: Sesiones extraordinarias en caso de no haber acuerdo.

La fecha límite para expedir el decreto será el 30 de diciembre de 2025. Si los actores sociales no llegan a un acuerdo antes del 29 de diciembre, el Gobierno definirá el aumento por decreto.

Salario mínimo 2026 en Colombia /Foto: Blu Radio / IA

Aunque la OIT sugiere los $3’000.000 como un salario digno para una familia de cuatro, el Ministerio de Trabajo aclara que esta cifra aún no representa un valor oficial y dependerá de la negociación entre los diferentes sectores. Antonio Sanguino ha enfatizado que la mesa de diálogo buscará un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y la viabilidad económica del país.

El cronograma oficial permite a los trabajadores y empleadores tener claridad sobre los pasos que se seguirán, así como sobre los indicadores económicos que influirán en la decisión final.