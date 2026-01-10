“Qué pena”: Karina García revela un incómodo momento que vivió con un seguidor

El nombre de Karina García se ha convertido en una de las figuras más fuertes en relación al entretenimiento digital en Colombia, lo que provocó que está participará en múltiples realities shows donde logró crecer su fama, tal es el caso de ‘La Mansión de Luinny’ donde se llevó la victoria.

Sumado a esto también es conocida por su amistad con el streamer colombiano WestCol, al punto que en varias ocasiones se les ha visto compartir juntos; tanto es así que en redes sociales aparecen varios clips donde se ve su interacción cercana. Así mismo, la paisa decidió hacer crecer su comunidad por medio de lives en donde construye a su comunidad más fiel.

Puedes leer: Blessd destapa su pelea con Feid en la final de la Copa América: “hombres dándose puños”



Tanto es así que, Karina García vivió un momento incómodo mientras se encontraba haciendo una de estas transmisiones en vivo. debido a que este se encontraba en lugar público hablando cuando de un momento para otro apareció una menor de edad a sus espaldas.



¿Cuál fue la incómoda situación que vivió Karina García?

Una vez la modelo se dio cuenta de la presencia de la menor decidió voltearse y hablar con ella, debido a que esta se le notaba cierta curiosidad. Sin embargo, cuando le preguntó su nombre esta no le pudo entender y tuvo que pedirlo en repetidas ocasiones, situación que llamó la atención de la madre.

Puedes leer: ¿Karina García y Westcol juntos? La empresaria revela lo que realmente siente por el streamer

Después de esto, la señora le dijo a Karina García que no tenía la autorización de grabarlas, hecho que dejó sin palabras a la creadora de contenido y aceptó acabar la conversación en ese mismo momento. Por lo cual, les pidió el favor de salir de cuadro y no grabarlas, a lo que estas hicieron caso omiso.

Publicidad

Ante esta situación, la creadora de contenido se acomodo en una posición en donde no saliera la mujer con su hija y habló con sus seguidores por lo vivido.

“Que pena, si ven, yo por buena gente, de ir a saludar a la niña y ni siquiera le entendí el nombre. ¿Vieron la vergüenza que pase?, qué pena (risas)“, expresó. Una vez se conoció esta situación, despertó un debate en redes sociales sobre el respeto, hecho que dividió de nueva cuenta las opiniones de las personas.