Karina García y Blessd protagonizan un inesperado reencuentro; hay video

Un encuentro inesperado ocurrido en Medellín volvió a poner en el centro de la conversación a Karina García y al cantante urbano Blessd. El momento, que se dio en un contexto público y quedó parcialmente expuesto en una transmisión en vivo, bastó para reactivar comentarios, especulaciones y reacciones en redes sociales, especialmente entre quienes recuerdan los rumores que los relacionaron en el pasado.

El episodio se registró en el marco de una actividad organizada en el barrio Antioquia, un sector emblemático para Blessd y estrechamente vinculado a su historia personal. Cada año, el artista suele realizar allí un evento como muestra de agradecimiento a la comunidad, una tradición que en esta ocasión terminó generando revuelo por la coincidencia de figuras conocidas del entretenimiento digital.

Karina García, influenciadora paisa y exintegrante de La Casa de los Famosos Colombia, llegó al encuentro como invitada del streamer Westcol. Según se conoció, la creadora de contenido no tenía información previa de que Blessd estaría presente, ya que el streamer decidió mantener el detalle en reserva.



Un saludo breve que desató el debate

Antes de desplazarse al barrio Antioquia, Westcol pasó por la vivienda de Karina García y luego se dirigieron a un estudio. Fue en ese lugar donde se produjo el inesperado cruce con Blessd, quien tampoco habría sido advertido de la presencia de la influenciadora. El saludo fue corto, pero suficiente para encender las redes: el cantante primero saludó al streamer y a su equipo, y luego a Karina con un beso en la mejilla. Minutos después, se retiró del sitio.

Aunque el gesto fue breve y sin mayores palabras, el video comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales. En cuestión de minutos, usuarios revivieron versiones pasadas sobre un supuesto vínculo entre ambos y expresaron opiniones divididas. Algunos seguidores manifestaron su deseo de verlos juntos, otros interpretaron el momento como una señal de cercanía, mientras que un sector insistió en que se trató únicamente de un saludo cordial.

También hubo quienes recordaron que Blessd ha manifestado públicamente estar enamorado de su actual pareja, Manuela, y que, tras ciertos comentarios surgidos durante La Casa de los Famosos Colombia, un acercamiento sentimental con Karina resultaría poco probable.

Ya en el barrio Antioquia, Blessd subió a la tarima y ofreció su presentación musical ante el público. Karina García y Westcol permanecieron detrás del escenario observando el espectáculo. Sin embargo, no se conocieron mayores detalles del ambiente posterior, debido a que la transmisión en vivo fue interrumpida por problemas de señal.

El encuentro, aunque breve, volvió a demostrar el impacto que tienen este tipo de coincidencias en la conversación digital y cómo un simple gesto puede desatar múltiples interpretaciones entre los seguidores del entretenimiento colombiano.