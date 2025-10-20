Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
YINA CALDERÓN: "ME VA A NOQUEAR"
SOLUCIÓN PARA ENTIDADES BANCARIAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Karina García se pone los guantes de nuevo y habría exigido millonada a Altafulla, ¿por qué?

Karina García se pone los guantes de nuevo y habría exigido millonada a Altafulla, ¿por qué?

Tras su ruptura, habrían salido a la luz supuestos cobros de dinero y “trapitos al sol” entre Karina García y Altafulla. Esto se sabe.