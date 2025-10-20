Karina García se pone los guantes de nuevo y habría exigido millonada a Altafulla, ¿por qué?

Karina García volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de que circulara una publicación donde, presuntamente, estaría exigiendo una millonada a su expareja, el cantante barranquillero Altafulla. El tema generó revuelo entre los seguidores de ambos, aunque hasta el momento no se sabe si la información es cierta ni si proviene de las redes oficiales de la modelo, quien no se ha pronunciado al respecto.

Según lo que se ha difundido, la cantante paisa habría decidido cobrar cerca de 25 millones de pesos a Altafulla por su participación en varios de los videos musicales y colaboraciones que realizaron cuando aún eran pareja. Al parecer, Karina argumentaría que existía un acuerdo que él no habría cumplido, motivo por el cual estaría decidida a hacer valer lo que considera justo.

Puedes leer: Llorando y con oxígeno, así terminó Karina García tras perder pelea en Stream Fighters



Las opiniones están divididas. Mientras algunos seguidores de Altafulla aseguran que ella “quiere aprovecharse del momento”, otros defienden a Karina argumentando que “solo está pidiendo lo que es suyo”. El tema se ha mantenido entre los más comentados, especialmente porque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la información.



Hasta ahora, no existe evidencia de que la publicación haya sido emitida desde las cuentas oficiales de Karina García, ni tampoco hay declaraciones formales que respalden las cifras mencionadas. Aun así, el rumor ha seguido creciendo y alimentando la curiosidad del público.

Puedes leer: Laura G arremete contra Karina García por llamarla envidiosa en La Kalle: "Pegarle un puño"

Por ahora, todo apunta a que se trata de una versión sin confirmar. No se ha verificado si existió un contrato o si los proyectos musicales generaron algún tipo de ganancia compartida entre ambos. Karina, por su parte, ha mantenido silencio total, mientras Altafulla tampoco se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

Publicidad

Hasta que alguno de los dos hable, la supuesta exigencia de la millonada sigue siendo un rumor en redes sociales sin respaldo oficial. Aun así, el asunto no ha dejado de ser tendencia, especialmente entre los seguidores de ambos artistas, que siguen atentos a cualquier movimiento que confirme o desmienta la historia.