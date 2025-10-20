Mamá de Baby Demoni confiesa quién habría quitado la vida a su hija; dio nombre y apellido

El caso de la muerte de Baby Demoni, nombre artístico de la influencer Alejandra Esquín, sigue dando de qué hablar. Su partida ha dejado un gran vacío entre sus seguidores, pero también muchas preguntas sin respuesta. En medio del dolor, su madre decidió romper el silencio y contar lo que, según ella, vivió su hija en los últimos meses antes de morir.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la mamá de Alejandra aseguró que su hija le había contado en varias ocasiones que su relación sentimental no era sana. “Muchas veces llegó a la casa con su ropa y la de su niña diciendo que no quería seguir viviendo con él”, relató. Según la mujer, su hija estaba completamente manipulada y dependía emocionalmente de su pareja, conocido en redes como Samor One, cuyo nombre real es Miguel López.

“Ella me decía que lo amaba, pero también me confesaba que él la controlaba en todo. Era como si no la dejara ser ella misma”, afirmó la madre, recordando entre lágrimas las conversaciones que mantuvo con Alejandra. Además, señaló que notaba una “envidia” y “rabia” por parte de López hacia la carrera de su hija, quien cada vez ganaba más notoriedad en las plataformas digitales.



La mujer también recordó con dolor los últimos días de su hija, cuando fue ingresada a una clínica en grave estado. “Fue la peor noche de mi vida. Estar ahí, hablándole al oído sin que pudiera moverse, fue devastador. Le decía: ‘Mi amor, quédate, no me dejes’. Y cuando vi que una lágrima corrió por su mejilla, supe que estaba luchando por quedarse conmigo”, relató entre sollozos.

¿Qué le pasó a Baby Demoni? /Foto: Instagram Baby Demoni

¿Baby Demoni presentía su muerte?

Publicidad

La madre describió cómo su hija parecía presentir que algo malo podía ocurrir. “Ella me lo dijo... sentía miedo, como si algo se avecinara. Por eso pido a las autoridades que me ayuden. No quiero que su historia quede en el olvido”, expresó con firmeza.

Según contó, Alejandra siempre fue una mujer alegre, soñadora y entregada a su hija. Sin embargo, con el tiempo se volvió más reservada y solía aislarse. “Mi hija tenía todo para brillar, era hermosa, talentosa, tenía miles de seguidores que la querían. No entiendo cómo se apagó su luz tan pronto”, lamentó.

Publicidad

Durante la entrevista, la mamá de Baby Demoni no ocultó su indignación y aseguró que su yerno “le arrebató a su hija”. “Desde que se fue, mis días son grises. Ella era mi vida. Guardé la esperanza hasta el final, pero se me fue. Esa noche en el hospital me quitó la mitad del alma”, expresó entre lágrimas.

Puedes leer: La canción que Baby Demoni quería que sonara en su funeral, ¿una premonición?

La historia de Baby Demoni ha causado conmoción en redes, donde muchos de sus seguidores exigen que se aclaren las circunstancias que rodearon su muerte. Mientras tanto, su madre continúa pidiendo justicia y recordando a Alejandra como una joven llena de vida, talento y amor por su pequeña hija.

“Ella era buena hija, buena mamá, buena persona. Lo único que quería era vivir tranquila y seguir creciendo en lo que amaba”, dijo para cerrar su testimonio.