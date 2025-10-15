La versión de Samor, pareja de Baby Demoni: "Me enteré de un par de cosas y la enfrenté"

En las últimas horas, la noticia sobre la muerte de Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Esquín, ha sacudido las redes sociales en Colombia.

La joven tiktoker e influencer de 24 años, reconocida por su estilo gótico y su contenido alternativo, fue reportada sin vida tras una supuesta discusión con su pareja. La empresaria Yina Calderón fue una de las primeras en confirmar lo sucedido, pidiendo públicamente que se investigue a fondo el caso.

Baby Demoni era una figura activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde superaba los 100 mil seguidores. Su contenido mezclaba humor, crítica social y un toque oscuro que la hacía destacar entre los demás creadores. Muchos la recordaban por su autenticidad y por compartir su día a día como madre de una niña de aproximadamente 6 años, a quien mencionaba con frecuencia en sus historias.



Durante la mañana del miércoles 15 de octubre, Yina Calderón informó entre lágrimas el fallecimiento de su amiga, asegurando que “todo fue muy raro”. Según su versión, el novio de la creadora llamó a informar que la había encontrado en estado crítico y que, pese a los intentos del hospital, no logró sobrevivir.



Creadora de contenido pierde la vida en extrañas circunstancias

¿QUIÉN ERA BABY DEMONI?

Baby Demoni se destacaba por su imagen única, marcada por el maquillaje oscuro y la estética urbana. Su autenticidad y manera directa de hablar la convirtieron en una voz diferente dentro del mundo digital. Además de su faceta como modelo y creadora de contenido, mantenía una relación sentimental que, según su pareja, duró cinco años.

Fue precisamente Samor One, el joven con quien compartía su vida, quien decidió hablar públicamente luego de que muchos usuarios lo señalaran en redes. En un video publicado en su cuenta, él explicó su versión de los hechos que habrían ocurrido antes del fallecimiento de la tiktoker.

LA VERSIÓN DE SAMOR ONE, PAREJA DE BABY DEMONI

LA VERSIÓN DE SAMOR ONE

“Soy la pareja de Baby Demoni hace cinco años. Ella y yo tenemos un hogar”, comenzó diciendo Samor, quien también se presenta como artista del género urbano. Aseguró que decidió hablar porque ha recibido insultos, amenazas y acusaciones sin fundamento, mientras espera que las autoridades investiguen lo sucedido.

Según su testimonio, ese día descubrió unas cosas que lo alteraron y decidió enfrentarla. “Hoy se presentó una situación donde yo me enteré un par de cosas y la enfrenté. Tuvimos una fuerte discusión. En esa discusión estaba muy ofuscado, me salí a tomar un poco de aire”, relató.

Dice que pasados unos 15 minutos, recibió un mensaje de ella que lo alarmó. “Sentí una corazonada. Me devolví lo más rápido que pude y con ayuda de los vecinos la llevamos al hospital”, explicó.

El joven afirmó que, al entrar a la casa, la encontró “en una situación en la que ella se estaba haciendo daño”. Contó que de inmediato pidió ayuda y que la trasladaron a un centro médico, donde fue ingresada a urgencias. En ese momento, según él, Baby Demoni aún estaba con vida.

Samor aseguró que, después de dejarla en el hospital, se retiró para informar a la familia y pidió a sus seguidores oraciones por su recuperación. “El que nada debe, nada teme”, expresó en el video, insistiendo en que tiene pruebas de todo lo que ocurrió, aunque no puede mostrarlas mientras avanza la investigación.

En redes, las opiniones están divididas. Algunos usuarios aseguran que no creen en su versión, mientras que otros le expresaron su apoyo y pidieron respeto hasta que las autoridades aclaren lo sucedido. Por ahora, el caso de Baby Demoni continúa bajo investigación.