Westcol hace emotiva e inesperada confesión sobre Aida Victoria, ¿volvieron?

Una de las parejas más polémicas que hubo en el mundo del entretenimiento nacional fue la de Aida Victoria y Westcol, debido a las múltiples polémicas que tuvo a su alrededor, hecho que llevó a que cada uno siguiera su camino. Pese a eso, muchas veces se habla de la reconciliación de ellos.

Sin embargo, lo que realmente sucedió es que cada uno siguió con sus caminos. Mientras Aida Victoria tuvo un hijo con Juan David Tejada, situación que se encontraba buscando desde hace mucho tiempo, al punto que lo presume en sus redes sociales en la mayoría de tiempo. Westcol se encuentra realizando negocios y contenido en sus diferentes plataformas.

Pese a eso, las redes sociales volvieron a tocar este tema, donde algunas personas empezaron a hablar sobre las publicaciones de Aida Victoria que Westcol estaba publicando y compartiendo en su cuenta de TikTok. Situación que encendió los rumores sobre una posible reconciliación entre estos dos, en especial que esto ocurrió sin ningún tipo de aviso previó.

¿Realmente volvieron Westcol y Aida Victoria?

Tras generar revuelo dicha situación, Westcol decidió aclarar la situación, explicando que comenzó a compartir los videos de Aida Victoria en sus redes personales simplemente porque le traían buenos recuerdos del pasado, los cuales quiso revivir a través de estas publicaciones.

La publicación que compartió y despertó los rumores en sus seguidores, fue un viejo video donde ambos eran pareja y la barranquillera habló de la personalidad de él. Sumado a esto, Aida Victoria comentó que le veía facultades para ser papá esto durante una entrevista.

"Ya uno no puede compartir un TikTok porque son solo especulación... Hay muchos videos de Aida tirándome, de mucha gente, pero al menos, en ese video se estaba hablando bien de mí y me tocó compartirlo. La verdad, dijo cosas que me hicieron sentir bonito", aseguró el streamer, sobre los motivos que lo llevaron a compartir este tipo de video en sus redes sociales.

Ante esta situación, Aida Victoria sigue realizando publicaciones en sus redes sociales sobre su hijo y como cuida su cuerpo. Mientras que Westcol está trabajando en sus redes sociales y promocionando el Stream Fighters 4, que se realizará este próximo 18 de octubre.

