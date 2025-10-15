Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
AMAIA MONTERO REGRESA
¿FEID SE RETIRA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Westcol hace emotiva e inesperada confesión sobre Aida Victoria, ¿volvieron?

Westcol hace emotiva e inesperada confesión sobre Aida Victoria, ¿volvieron?

El creador de contenido Westcol volvió a mencionar a Aida Victoria, una situación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

Westcol hace emotiva e inesperada confesión sobre Aida Victoria, ¿volvieron?
Westcol hace emotiva e inesperada confesión sobre Aida Victoria, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: Imágenes tomadas de @aidavictoriam y @westcol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de oct, 2025