“La epidural le aflojó todo”: Aida Victoria Merlano reveló detalles inéditos de su parto

Con su estilo irreverente y espontáneo, Aida Victoria Merlano volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un relato íntimo, divertido y muy sincero sobre el nacimiento de su bebé.

A través de un video tipo story time, la creadora de contenido narró paso a paso cómo vivió uno de los momentos más intensos de su vida: su parto natural.

La barranquillera, que suele hablar sin tapujos de temas personales, decidió contar cada detalle con humor y realismo, generando miles de comentarios en redes sociales.

Su historia no solo muestra la fuerza y vulnerabilidad de una madre, sino también la naturalidad con la que puede hablarse de un proceso que, como ella misma lo definió, mezcla dolor, miedo y mucha valentía.

Desde las primeras contracciones hasta la llegada de la epidural, la influencer recreó la experiencia con su característico desparpajo, logrando que muchas mujeres se sintieran identificadas y, al mismo tiempo, que sus seguidores se divirtieran con las anécdotas.



Aida Victoria Merlano y las anécdotas que sacaron risas

Uno de los momentos más comentados de su relato fue cuando describió la aplicación de la epidural. Con humor, aseguró que “le aflojó todo”, arrancando carcajadas entre sus seguidores.

Además, confesó que aunque la anestesia aliviaba en parte el dolor, no quitaba del todo la sensación de las contracciones, lo que la hizo sentir como una “masoquista” que disfrutaba ese nivel de resistencia.

La barranquillera no se guardó nada. Contó cómo, en medio de los exámenes médicos, llegó a pensar que se había “accidentado” frente al doctor, pero lo narró con tanta frescura que transformó la incomodidad en una anécdota divertida. También reveló que, a pesar de los momentos de angustia, jamás perdió la capacidad de reírse de sí misma y de la situación.

Entre contracciones, respiraciones profundas y ejercicios de concentración, relató que llegó a visualizar luces y colores para mantenerse tranquila. Pero lo más impactante fue cuando recordó el instante final: al pujar sintió que “se le iba la vida”, casi se desmayó y el bebé no bajaba como esperaba.

Entre dolor, emoción y un vínculo eterno

Al final, con la ayuda del equipo médico, todo salió bien. Pese a la tensión del momento, la influencer aseguró que su recuperación fue sorprendentemente rápida. Apenas unas horas después ya podía caminar y compartir con su hijo.

El relato fue recibido con una avalancha de mensajes de apoyo y admiración. Muchas madres agradecieron su sinceridad al hablar de un proceso tan humano sin filtros, mientras que otros seguidores aplaudieron la forma en que convirtió un momento de dolor en una historia entretenida y cercana.

Con este testimonio, Aida Victoria Merlano volvió a demostrar que no teme abrir su vida personal frente a las cámaras y que su autenticidad sigue siendo su sello distintivo. Más allá del chisme y la risa, dejó un mensaje claro: parir duele, pero también fortalece y crea un vínculo inquebrantable con el nuevo ser que llega al mundo.

