Westcol revela el excéntrico lujo que se dio: gastó millones en su nuevo capricho

En los últimos días, el creador de contenido Westcol generó una nueva polémica al revelar la suma que gasta en su ropa y gorras, esto durante la conversación que tuvo con el creador de contenido Pepe le Fleux, en Puerto Rico. Cifra que dejó sorprendido a todos sus seguidores en redes sociales.

A lo largo de la conversación, Westcol dejó en evidencia el valor elevado de cada cifra, indicando que lo más costoso fue una cadena de oro y diamantes, las cuales estaban valoradas en miles de dólares. Situación que despertó comentarios en redes sociales, dado que nadie creyó que la ropa fuera tan costosa.

Puedes leer: VIDEO: Westcol frena en seco a Yina Calderón tras intentarlo besar en pleno en live stream



“Bueno, la gorrita, la verdad, fue un regalito, me la regaló un socio, un saludito pa’ Andrés Aguirre. Creo que vale como 500 dólares (aproximadamente 1.945.920 pesos colombianos), me dijo, porque eso está como bañado en oro”, afirmó, después destacó su cadena de oro que representa su proyecto musical W Sound.

¿Cuánto vale la pinta completa de Westcol?

Westcol comentó que la cadena tiene un costo de 350.000 dólares, lo que equivale a 1.368.677.541 pesos colombianos. Sumado a esto, explicó que todo el oro y los diamantes que tiene equivalen a 250.000 dólares, es decir, 977.483.090 pesos colombianos. Por otro lado, reveló que su tatuaje en la mano vale 100.000 dólares.

Puedes leer: Aida Victoria sorprende con cambio de look y desata rumores en redes; "cerrando ciclos”

Publicidad

Sumado a esto, Westcol comentó que la camisa y pantaloneta negra que llevó para esta entrevista son de Ibiza, con un valor de 2000 dólares, es decir una cifra superior a los 7 millones de pesos.

Publicidad

“Cada anillo vale 10.000 dólares (aproximadamente 38.910.900 pesos colombianos). Uno me lo regaló Kick por ser el streamer más seguido de toda la plataforma. Aunque me lo dio hace un año y medio, sigo siendo el número uno hasta que yo decida”, argumentó. Luego habló de los zapatos Louis Vuitton Trainer de color blanco que usó y explicó que tenían un precio de 5.200.000 pesos colombianos.

Dando así un total de 387.500 dólares, lo que se traduce a 1.519.776.311 pesos colombianos. Situación que despertó todo tipo de comentarios contra Westcol y lo calificaron de “creído” y “arrogante”. Mientras otros usuarios se tomaban esto con un tono más sarcásticos sobre el valor de las prendas del creador de contenido en esos momentos.

Mira también: WESTCOL revela que fue accedido cuando era niño y expone a su AGRESORA públicamente