Antonio de la Rúa y Shakira, el gesto que aviva una posible reconciliación

Una vez más Shakira y Antonio de la Rúa captan la atención de todo el mundo, debido a una posible reconciliación después de mucho tiempo, luego de que se conociera el gesto que tuvo el empresario argentino con la cantante. Información compartida por el periodista Juan Etchegoyen.

Los detalles que entregó Etchegoyen es que la relación entre Shakira y Pique sigue siendo distante y poco cordial, pese a que ambos siguen en contacto por sus hijos Milan y Sasha. Por lo cual, informó el periodista que el argentino habría decidió intervenir para que la cantante no enfrente directamente estas situaciones.

Recordemos que la separación de la barranquillera y Gerard Piqué está rodeada de conflictos relacionados con la custodia y el tiempo de los hijos. Pese a esto, las tensiones existen y generan incomodidad a la artista colombiana, por lo cual Antonio De la Rúa reapareció y decidió tomar un rol más activo.

Shakira y Antonio De la Rúa estuvieron juntos aproximadamente 11 años, cuando la relación inició en el año 2000 y terminó sentimentalmente en el año 2010. Sin embargo, el argentino continúo trabajando con la colombiana como parte del equipo de negocios de la artista hasta el 2011, cuando ambos compartieron un comunicado oficializando su ruptura.



¿Qué gestos ha tenido Rúa con Shakira?

Juan Etchegoyen comentó que el argentino tiene una buena relación con los hijos de Shakira, además ha mostrado gestos de cercanía. Gracias a esto, sigue creciendo el rumor de que ambos retomen un vínculo especial, debido a la confianza mutua que se encuentra creciendo entre los dos.

En sus declaraciones, Etchegoyen explicó que la dinámica entre Shakira, De la Rúa y los hijos de la colombiana se asemeja más a una familia establecida. Cabe resaltar que ninguno de los implicados no se han pronunciado públicamente, sobre estos rumores de compromiso.

Según comentó el periodista, De la Rúa habría dicho la frase, “De Gerard Piqué me encargo yo”, destacando la disposición de evitar que la cantante colombiana y el exfutbolista se cruzaran, debido a la complicada situación que hay entre los dos.

De momento, se sabe que Shakira continúa enfocada en su carrera musical y en la crianza de sus hijos, mientras los rumores sobre su relación con De la Rúa no dejan de crecer, debido a la cercanía que se evidencia entre los dos.

