En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
LATIN GRAMMYS
HABLA PAPÁ DE NAIRKEL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Antonio de la Rúa

Antonio de la Rúa

  • Shakira es nuevamente vista con su exnovio Antonio de la Rúa; ¿volvieron?
    Shakira, cantante colombiana
    Foto: Instagram @shakira / TikTok @shak_milton2023
    Farándula

    Shakira es nuevamente vista con su exnovio Antonio de la Rúa, ¿volvieron?

    Shakira, una de las artistas más influyentes del mundo, es captada en un restaurante en compañía de Antonio de la Rúa y dejó muchas especulaciones que ya tienen rondando las redes sociales.

  • Shakira, cantante colombiana
    Shakira, cantante colombiana
    /Foto: Getty
    Farándula

    Shakira sorprendió al dedicar un mensaje y posar en una foto al lado de su "exsuegra amada"

    En toda una sensación en línea se convirtió la foto que Skakira publicó en sus historias acompañada del texto "con nuestra ex suegra amada". ¿Será que busca hacer las pases con la mamá de Gerard Piqué?

  • Shakira y Antonio de la Rúa
    Shakira y Antonio de la Rúa
    AFP
    Farándula

    ¿Busca otra oportunidad? Antonio de la Rúa habría contactado a Shakira tras enterarse de su divorcio

    La pareja fue una de las más estables en su momento en la farándula internacional.

  • Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, es una cantautora, bailarina, actriz y empresaria colombiana.
    Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira, es una cantautora, bailarina, actriz y empresaria colombiana.
    /Foto: Instagram de Shakira
    Farándula

    ¡Trapitos al sol! Aseguran que Shakira le habría sido infiel a Antonio de la Rúa con Piqué

    A los internautas no se les escapa nada y recordaron la relación pasada de la cantante.

  • 7233_La Kalle. Antonio de la Rúa / Foto: AFP
    La Kalle. Antonio de la Rúa / Foto: AFP
    La Kalle. Antonio de la Rúa / Foto: AFP
    Música

    ¿Recuerdas a Antonio de la Rúa, el ex de Shakira? Así es su VIDA ahora

    Ya han pasado siete años desde la polémica ruptura

Publicidad

Publicidad

Publicidad