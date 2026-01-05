Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CIFRAS DEL ATENTADO
ELIMINACIÓN DE PEAJES
PALABRAS DE MADURO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Así fue el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York; ya viste uniforme de preso

VIDEO: Así fue el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York; ya viste uniforme de preso

El exmandatario de Venezuela quedó en video vistiendo el uniforme de recluso tras ser capturado en una operación militar estadounidense.

VIDEO: Así fue el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York
VIDEO: Así fue el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York
Foto: Captura Blu Radio y redes de Nicolás Maduro
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

El lunes 5 de enero de 2026 se difundieron imágenes de Nicolás Maduro sin sus insignias presidenciales, vistiendo un uniforme de preso color caqui, lo que marcó un hecho relevante en el ámbito político y mediático internacional.

El video de su traslado muestra al exmandatario venezolano siendo movilizado bajo estrictas medidas de seguridad desde el Metropolitan Detention Center hacia una corte federal en Nueva York.

Puedes leer: Reemplazo de Maduro ya fue advertido por Marco Rubio: “palancas de presión”

Este proceso judicial no es solo un trámite legal, sino el resultado de una "compleja misión policial" liderada por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, en colaboración con agencias como el FBI y la DEA.

Maduro, quien hasta hace poco gobernaba desde Caracas, ahora debe enfrentar a la justicia estadounidense para ser notificado formalmente de cargos graves que incluyen narcotráfico y terrorismo.

Te puede interesar

  1. Cuánto vale la sudadera de Maduro
    Sudadera de Maduro
    Foto redes sociales
    Internacional

    Cuánto cuesta el outfit de Nicolás Maduro cuando fue arrestado; usuarios ya lo buscan

  2. VIDEO: Nicolás Maduro aparece herido y hace advertencia a agentes de la DEA
    VIDEO: Nicolás Maduro aparece herido y hace advertencia a agentes de la DEA
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    VIDEO: Nicolás Maduro aparece herido y hace advertencia a agentes de la DEA

La comparecencia de Maduro en suelo norteamericano responde a acusaciones que lo señalan como el presunto cabecilla de una red criminal denominada el ‘Cartel de los Soles’.

Por su captura, el gobierno de Washington ofrecía una recompensa que ascendía a los 50 millones de dólares, subrayando la magnitud de los delitos que se le imputan.

Puedes leer: Estos son los funcionarios y aliados de Maduro que también están bajo la lupa de EE. UU.

Publicidad

Según fuentes judiciales, el traslado no solo involucró a Maduro, sino también a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron transportados en helicóptero para dar inicio al juicio que definirá su futuro inmediato.

Mientras las imágenes de Maduro en traje caqui recorren las pantallas de todo el planeta, las reacciones internacionales no se han hecho esperar.

Publicidad

En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron calificó la salida de Maduro como una "buena noticia para los venezolanos", aunque expresó sus reservas sobre el método de captura utilizado por Estados Unidos, señalando que Francia no apoya ni aprueba dicho procedimiento.

Te puede interesar

  1. Elon musk se burla de petro
    Elon Musk responde a Petro
    Fotos tomadas de redes sociales
    Internacional

    Elon Musk se burla del mensaje de Petro sobre Venezuela con imagen de Maduro

  2. Gesto de Nicolás Maduro
    El gesto de Maduro
    Foto: Instagram de Nicolás Maduro y redes sociales
    Internacional

    Descarada y retadora actitud de Nicolás Maduro tras ser capturado

  3. Portadas la kalle pagina web (20).jpg
    Retadoras palabras de Maduro
    Foto de redes sociales
    Internacional

    VIDEO: Primeras palabras de Maduro capturado y lo que le deseó a agentes de la DEA

El impacto de este evento ha trascendido la política y ha golpeado directamente a la economía global. Tras la intervención estadounidense en Venezuela y el anuncio de Washington sobre su intención de explotar los recursos petrolíferos del país, los precios del crudo sufrieron una caída notable.

El barril de Brent bajó a 60,07 dólares, mientras que el West Texas Intermediate descendió a 56,62 dólares.

La Comisión Europea también fijó su postura, solicitando que la transición democrática en el país caribeño sea inclusiva y cuente con la participación de líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González.

Video del traslado de a Nicolás Maduro y Cilia Flores

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nicolás Maduro

Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

Noticias