Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CIFRAS DEL ATENTADO
ELIMINACIÓN DE PEAJES
PALABRAS DE MADURO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Nicolás Maduro aparece herido y hace advertencia a agentes de la DEA

VIDEO: Nicolás Maduro aparece herido y hace advertencia a agentes de la DEA

El exlíder de Venezuela ya se encuentra en territorio estadounidense, donde enfrentará un juicio por narcotráfico y otros delitos.

VIDEO: Nicolás Maduro aparece herido y hace advertencia a agentes de la DEA
VIDEO: Nicolás Maduro aparece herido y hace advertencia a agentes de la DEA
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

Continúan apareciendo detalles sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa este sábado 3 de enero, tras una operación militar ejecutada por Estados Unidos. Ante esta situación se conoció que el exlíder de Venezuela ya fue trasladado hasta New York donde enfrentará un juicio por varios delitos.

En horas de la noche, Maduro aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado. En donde este tenía una alta seguridad a su alrededor.

Puedes leer: VIDEO: Primeras palabras de Maduro capturado y lo que le deseó a agentes de la DEA

Posteriormente, fue trasladado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en una escena de película, porque Maduro fue trasladado en un vehículo blindado. Fue aquí, donde las redes sociales notaron un corto mensaje del exlíder de Venezuela.

Te puede interesar

  1. Venezuela estrena presidente tras la captura de Maduro; no fue puesto por Trump
    Venezuela estrena presidente tras la captura de Maduro; no fue puesto por Trump, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    Venezuela estrena presidente tras la captura de Maduro; no fue puesto por Trump

  2. Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?
    Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?
    Foto: imagen tomada YouTube
    Internacional

    Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?

¿Cuál fue el mensaje que le hizo Nicolás Maduro al agente de la DEA?

Durante las imagenes que aparece Maduro bajándose del vehículo blindado al llegar a una de las oficinas de la DEA, se escucha a este mencionar que se encuentra herido, esto mientras cojea y camina con un poco un poco de dificultades evidenciando una molestia en una de las piernas y que por eso en la foto posterior aparece sentado.

Puedes leer: Nayib Bukele se burla de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de Estados Unidos

Así mismo, en las imágenes difundidas en redes sociales se ve que Maduro le hace la advertencia a uno de los agentes de la DEA de que lo mueven con cuidado debido a la supuesta herida que tiene en una de sus piernas y por lo cual tendría dificultades para movilizarse.

Publicidad

Después, se conoció el video donde este se encuentra pasando por un pasillo de la agencia de la DEA, donde pronuncia la frase “ Good Night, Happy New Year” al momento de ser recibido por los funcionarios estadounidenses, un gesto que contrastó con la gravedad del escenario político y judicial que enfrenta.

Publicidad

Pese a esto, no hay información oficial sobre que indique que está herido o si solo se trata de una molestia física. Sumado a esto, se conoce que Nicolás Maduro podría estar enfrentando su juicio federal este próximo lunes 5 de enero por varios delitos, donde los expertos afirman que este podría ser condenado entre 20 años de prisión a cadena perpetua.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Donald Trump