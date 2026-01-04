VIDEO: Nicolás Maduro aparece herido y hace advertencia a agentes de la DEA

Continúan apareciendo detalles sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa este sábado 3 de enero, tras una operación militar ejecutada por Estados Unidos. Ante esta situación se conoció que el exlíder de Venezuela ya fue trasladado hasta New York donde enfrentará un juicio por varios delitos.

En horas de la noche, Maduro aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado. En donde este tenía una alta seguridad a su alrededor.

Posteriormente, fue trasladado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en una escena de película, porque Maduro fue trasladado en un vehículo blindado. Fue aquí, donde las redes sociales notaron un corto mensaje del exlíder de Venezuela.



¿Cuál fue el mensaje que le hizo Nicolás Maduro al agente de la DEA?

Durante las imagenes que aparece Maduro bajándose del vehículo blindado al llegar a una de las oficinas de la DEA, se escucha a este mencionar que se encuentra herido, esto mientras cojea y camina con un poco un poco de dificultades evidenciando una molestia en una de las piernas y que por eso en la foto posterior aparece sentado.

Así mismo, en las imágenes difundidas en redes sociales se ve que Maduro le hace la advertencia a uno de los agentes de la DEA de que lo mueven con cuidado debido a la supuesta herida que tiene en una de sus piernas y por lo cual tendría dificultades para movilizarse.

"Estoy herido".



Las primeras imágenes de Maduro después de ser secuestrado por EEUU, se le ve herido de una pierna y caminando con dificultad, mientras felicita el año nuevo a la gente que encuentra.



Se afirma que hubo un tiroteo cuando EEUU lo secuestró, Maduro intentó entrar… pic.twitter.com/h2L4DTdHuv — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 4, 2026

Después, se conoció el video donde este se encuentra pasando por un pasillo de la agencia de la DEA, donde pronuncia la frase “ Good Night, Happy New Year” al momento de ser recibido por los funcionarios estadounidenses, un gesto que contrastó con la gravedad del escenario político y judicial que enfrenta.

Pese a esto, no hay información oficial sobre que indique que está herido o si solo se trata de una molestia física. Sumado a esto, se conoce que Nicolás Maduro podría estar enfrentando su juicio federal este próximo lunes 5 de enero por varios delitos, donde los expertos afirman que este podría ser condenado entre 20 años de prisión a cadena perpetua.