Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CIFRAS DEL ATENTADO
ELIMINACIÓN DE PEAJES
FUTURO DE NICOLÁS MADURO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Elon Musk se burla del mensaje de Petro sobre Venezuela con imagen de Maduro

Elon Musk se burla del mensaje de Petro sobre Venezuela con imagen de Maduro

Elon Musk respondió de forma burlona con una imagen de Nicolás Maduro a Gustavo Petro.

Elon musk se burla de petro
Elon Musk responde a Petro
Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la situación en Venezuela, marcado por un llamado a la paz, al respeto del derecho internacional y a la desescalada del conflicto, terminó cruzándose con el estilo poco diplomático de Elon Musk, quien decidió responder desde las redes sociales con una publicación que muchos calificaron como provocadora y fuera de tono.

Mientras el Gobierno colombiano expresaba su preocupación por los reportes de explosiones y actividad aérea inusual en territorio venezolano, y reiteraba su rechazo a cualquier acción militar unilateral que pusiera en riesgo a la población civil, el empresario sudafricano-estadounidense optó por un camino completamente distinto: el de la ironía.

Musk compartió una imagen de Nicolás Maduro bajo custodia a bordo del USS Iwo Jima, acompañada de una breve frase: “¿Plata o plomo?”. El mensaje, sin mayor contexto, fue suficiente para generar una avalancha de reacciones, memes, críticas y burlas, convirtiendo la publicación en tendencia en cuestión de minutos.

Lee también:

  1. Nayib Bukele se burla de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de Estados Unidos
    Nayib Bukele se burla de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de Estados Unidos, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Nayib Bukele se burla de la captura de Nicolás Maduro tras operativo de Estados Unidos

  2. Orquesta Aragón
    Fallece Dagoberto González integrante de la Orquesta Aragón
    Foto: Instagram de la Orquesta Aragón
    Farándula

    Luto en la música: fallece reconocido violinista de la Orquesta Aragón de Cuba

Un estilo provocador que no pasa desapercibido

La reacción de Musk contrastó de forma evidente con el tono institucional del mensaje de Petro. Mientras el mandatario colombiano hablaba de soberanía, canales diplomáticos y protección de la vida humana, el magnate tecnológico se limitó a una frase cargada de sarcasmo, reforzando su imagen de provocador digital que suele intervenir en debates geopolíticos con comentarios ligeros, irónicos o abiertamente polémicos.

Para muchos usuarios en redes, la publicación fue vista como una burla indirecta al enfoque diplomático del presidente colombiano, más que como una posición política formal. Otros señalaron que Musk, fiel a su estilo, volvió a comportarse más como un comentarista irreverente que como una figura con responsabilidad en discusiones internacionales de alto calibre.

Publicidad

La imagen compartida por el empresario, difundida previamente por cuentas oficiales estadounidenses, muestra a Maduro bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, el énfasis no estuvo en el contenido informativo, sino en el tono elegido por Musk, que desató comentarios sobre la banalización de una crisis que involucra a millones de personas en la región.

El cruce indirecto entre Petro y Musk refleja dos estilos opuestos: uno enfocado en el lenguaje diplomático y la contención, y otro que apuesta por la provocación y el impacto inmediato. En medio de una crisis regional, la publicación del empresario vuelve a mostrar que, en el escenario digital, incluso los temas más delicados pueden convertirse en terreno para la ironía.

Publicidad

Te puede interesar:

  1. Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?
    Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?
    Foto: imagen tomada YouTube
    Internacional

    Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?

  2. La prueba clave que tiene Estados Unidos contra Maduro; habría vínculo con las FARC
    La prueba clave que tiene Estados Unidos contra Maduro; habría vínculo con las FARC, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    La prueba clave que tiene Estados Unidos contra Maduro; habría vínculo con las FARC

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

Elon Musk

Donald Trump