La prueba clave que tiene Estados Unidos contra Maduro; habría vínculo con las FARC

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, en una operación sin precedentes ejecutada por la Fuerza Delta de los Estados Unidos y después de ser trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a suelo norteamericano, la Fiscalía de Nueva York confirmó la que se considera la "prueba reina" en su contra.

El medio de comunicación El Tiempo reveló que una pieza clave del expediente establece que Maduro funcionaba como el cabecilla del Cártel de los Soles, una organización compuesta por altos mandos del régimen y calificada como estructura criminal.

Puedes leer: Revelan la última entrevista de Nicolás Maduro antes de su captura; ¿la presagió?



Así mismo, está investigación sostiene que Maduro y sus asociados lavaron millones de dólares provenientes de las Farc a través de una fachada comercial. Donde la estrategía consistía en la extracción de aceite de palma en Malasia, con el fin de aparentar legalidad.



“Maduro y sus asociados lavaron millones de dólares de las Farc comprando equipos de extracción de aceite de palma en Malasia para aparentar legalidad con plantaciones en el estado de Apure”, menciona el medio citado.

Por lo cual, con dicho movimiento financiero era el eje central de la acusación por lavado de activos que busca desmantelar la estructura económica del grupo criminal.



¿Cuál podría ser la condena de Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Ante esto el fiscal Pamela Bondi formalizó cargos graves que incluyen conspiración, importación de drogas, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos. El expediente no solo apunta a Maduro, de 63 años, sino que extiende su alcance a su núcleo familiar y político:

• Nicolás Maduro Guerra : Se le acusa de reunirse con delegados de las Farc para planificar envíos de droga a cambio de armamento militar.

Publicidad

• Cilia Flores: La esposa de Maduro también está incluida en las ampliaciones del expediente fiscal.

Puedes leer: Las retadoras palabras de Nicolás Maduro al llegar a Estados Unidos

Publicidad

• Nexos criminales: Se vincula a la organización con Héctor Guerrero, alias "Niño Guerrero", cabecilla de la organización transnacional ‘Tren de Aragua’.

El proceso penal que enfrentará Maduro en Nueva York contempla penas severas. Expertos legales señalan que el exmandatario podría ser condenado a cadena perpetua. No obstante, existe la posibilidad de un acuerdo de colaboración para reducir la pena a un mínimo de 20 años de cárcel, siempre que Maduro revele detalles sobre las rutas del narcotráfico y las operaciones de lavado de dinero de la organización.

Tras la detención, el expresidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos supervisará la situación en Venezuela hasta que se concrete una transición democrática. Mientras tanto, la defensa de Maduro enfrenta un expediente robustecido por evidencias de conspiraciones

Mira también: Sale a la luz primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos